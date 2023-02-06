35. Bölüm | Aile İçi İletişim ve Sorunlar

Aile içinde yaşadığımız sıkıntıların üstesinden nasıl geliriz?

06 Şubat 2023 | 23:48
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Ailede kriz yönetimi nasıl olmalı? Düğün öncesi yaşanılan sorunlar nelerdir? Evlilik hazırlığında yaşanan problemler nasıl çözülebilir? Aile içinde yaşadığımız sıkıntıların üstesinden nasıl geliriz? Ailede küslük nasıl bir krize dönüşür? Psikolojik ilk yardımın temel amaçları neler? Psikotik atak nedir?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Aile İçi İletişim ve Sorunlar" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Psikolog Dr. Nazlı Özburun ve Uzman Psikolog Kerem Gümüş oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödülleri

07:00 Aile İçi İletişim ve Sorunlar

10:00 Ailede kriz yönetimi nasıl olmalı?

22:00 Düğün öncesi yaşanılan sorunlar

27:00 Düğün öncesi aileler arasında yaşanılan sorunlar

31:00 Evlilik hazırlığında yaşanan problemler nasıl çözülebilir?

43:00 Aile içinde yaşadığımız sıkıntıların üstesinden nasıl geliriz?

01:12:00 Ailede küslük nasıl bir krize dönüşür?

01:19:00 Psikolojik ilk yardımın temel amaçları neler?

01:30:00 Psikotik atak nedir?

01:37:00 Psikotik bozukluklar ve hasta yakınlarına öneriler

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