36. Bölüm | Değişen Dünyada Aile Değerlerimiz

Anne babalar çocuklara temel değerleri nasıl öğretmeli?

06 Şubat 2023 | 23:14
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Değişen dünyada aile değerlerimizi nasıl koruyabiliriz? Çekirdek ile geniş aile arasındaki farklar nelerdir? Aile fertlerinin karşılıklı hak ve sorumlulukları nelerdir? Aile değerlerimiz neler? Ailede değerler eğitimi nasıl olmalı?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Değişen Dünyada Aile Değerlerimiz" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Gazeteci/Yazar Hilal Kaplan ve Aile Danışmanı / Yazar Hilal Çorbacıoğlu oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:30 Dünü, bugünü, yarını ile "Aile"

07:00 Değişen dünyada aile değerlerimiz

16:00 Değişen toplumsal koşullarda farklılaşan 'aile yapısı

26:00 Çekirdek ile geniş aile arasındaki farklar

38:00 Aile fertlerinin karşılıklı hak ve sorumlulukları

53:00 Aile değerlerimiz neler?

57:00 Ailede değerler eğitimi nasıl olmalı?

01:04:00 Anne babalar çocuklara temel değerleri nasıl öğretmeli?

01:16:00 Çocuğa sabrı ve merhamet kavramını nasıl öğretiriz?

01:27:00 Çocuğa dürüstlük ve cömertlik gibi kavramları nasıl öğretiriz?

01:36:00 Çocuklarımıza öncelikle öğretmemiz gereken değerlerimiz neler?

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