37. Bölüm | Her Yönüyle Psikolojik Travma

Travmanın çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit travma var? Travmatik bağlanma nedir? Çocuk ile baba arasındaki bağlanma nasıl olur? Travmaya hangi olaylar sebep olur? Annenin yaşadığı travma çocuğu etkiler mi? Travmanın nörobiyolojik göstergeleri neler? Travma nesilden nesile aktarılır mı?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Her Yönüyle Psikolojik Travma" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Klinik Psikolog Zeynep Kocamaz Öztürk ve Neslihan Arıcı Özcan oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Her yönüyle psikolojik travma

05:20 Travmanın çeşitleri neler?

06:30 Kaç çeşit travma var?

18:00 Travmatik bağlanma nedir?

24:50 Çocuk ile baba arasındaki bağlanma

35:00 Travmaya hangi olaylar sebep olur?

55:00 Annenin yaşadığı travma çocuğu etkiler mi?

01:08:00 Travmalar ile nasıl başa çıkılır?

01:18:00 Travmanın nörobiyolojik göstergeleri neler?

01:28:00 Kurban psikolojisi nedir?

01:32:00 Zorba - Kurban - Kurtarıcı üçgeni nedir?

01:38:00 Travma nesilden nesile aktarılır mı?