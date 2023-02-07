38. Bölüm | Ergenlikte Kimlik Bunalımı

Ergenlikte kimlik karmaşası neden olur? Ergenlik döneminde inanç gelişimi nasıl seyretmektedir? Ergenlikte kimlik arayışı ve stresin karakter oluşumunda etkisi nedir? Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ergenlikte Kimlik Bunalımı" konuşuldu.
Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Üzeyir Ok ve Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak oldu.
00:00 Aile Çatısı
02:00 Ergenlikte kimlik bunalımı
11:00 Ergenlik döneminde kimlik karmaşası ve kişilik gelişimi
13:30 Ergenlikte kimlik karmaşası neden olur?
27:00 Ergenlik döneminde inanç gelişimi
40:00 Ergenlik döneminde inanç gelişimi nasıl seyretmektedir?
01:00:00 Dini şemalar ölçeğinden inanç veya dünya görüşü
01:10:00 Din ve Mutluluk İlişkisi
01:13:00 Ergenlikte kimlik arayışı ve stres
01:37:00 Ergenlik döneminde akran etkisi
01:42:00 Ergenlik döneminde kimlik karmaşası ve kişilik gelişimi