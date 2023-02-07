38. Bölüm | Ergenlikte Kimlik Bunalımı

Ergenlikte kimlik karmaşası neden olur? Ergenlik döneminde inanç gelişimi nasıl seyretmektedir? Ergenlikte kimlik arayışı ve stresin karakter oluşumunda etkisi nedir? Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ergenlikte Kimlik Bunalımı" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Üzeyir Ok ve Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Ergenlikte kimlik bunalımı

11:00 Ergenlik döneminde kimlik karmaşası ve kişilik gelişimi

13:30 Ergenlikte kimlik karmaşası neden olur?

27:00 Ergenlik döneminde inanç gelişimi

40:00 Ergenlik döneminde inanç gelişimi nasıl seyretmektedir?

01:00:00 Dini şemalar ölçeğinden inanç veya dünya görüşü

01:10:00 Din ve Mutluluk İlişkisi

01:13:00 Ergenlikte kimlik arayışı ve stres

01:37:00 Ergenlik döneminde akran etkisi

01:42:00 Ergenlik döneminde kimlik karmaşası ve kişilik gelişimi