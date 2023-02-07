39. Bölüm | Boşanma Sürecinde Aile Desteği

Boşanmanın kadın ve erkek üzerindeki etkileri nelerdir?

07 Şubat 2023 | 00:54
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Evlilikte problemlerin çözümü için neler yapılmalı? Boşanmanın psikolojik etkileri nelerdir? Boşanmanın gençler üzerindeki etkisi nedir? Boşanma sürecinde aile desteği nasıl olmalı? Boşanma davalarının sebepleri nelerdir? ürk medeni kanununda yer alan boşanma sebepleri neler? Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Boşanma Sürecinde Aile Desteği" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog Berrin Göncü, Uzman Klinik Psikolog Zeynep Kut Gökhan ve Avukat Hakan Haskol oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:30 Boşanma sürecinde aile desteği

11:00 Boşanma davaları ve boşanma sebepleri

23:00 Evlilikte problemlerin çözümü için neler yapılmalı?

25:00 Türk medeni kanununda yer alan boşanma sebepleri neler?

39:00 Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma nedir?

45:00 Boşanma sürecinde aile desteği

58:00 Boşanmanın psikolojik etkileri

01:09:00 Boşanmanın kadın ve erkek üzerindeki etkileri

01:15:00 Boşanmanın erkekler üzerindeki etkisi

01:24:00 Boşanmanın gençler üzerindeki etkisi

01:29:00 Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri neler?

01:32:00 Çocukların boşanmadan olumsuz etkilenmelerine neden olan faktörler

01:45:00 Çocukların boşanmadan olumsuz etkilenmemelerini sağlayan faktörler

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