40. Bölüm | Toksik Ebeveyn Davranış Modelleri

Çocuklar kontrolcü ebeveyn tutumlarından nasıl etkilenir?

07 Şubat 2023 | 01:25
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Zehirli/Toksik ebeveyn nedir, kimlere denir? Toksik ebeveyn davranış modelleri nelerdir? Toksik ebeveyn davranışları neler? Toksik bir ebeveyn olduğumuzu nasıl anlarız? Kusursuz ebeveynler çocuklarına nasıl davranışlar sergiler? Çocuklar kontrolcü ebeveyn tutumlarından nasıl etkilenir?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Toksik Ebeveyn Davranış Modelleri" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog Ziya Ünlütürk ve Uzman Klinik Psikolog Gökhan Ergür oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Zor bir ailede büyüyüp olgunlaşabilmek

04:30 Zehirli/Toksit ebeveyn nedir, kimlere denir?

10:00 Toksik ebeveyn davranış modelleri

18:00 Toksik ebeveyn davranışları neler?

21:00 Toksik bir ebeveyn olduğumuzu nasıl anlarız?

29:00 Kusursuz ebeveynler çocuklarına nasıl davranışlar sergiler?

33:00 İhmalkar anne babaların tutumu nasıl oluyor?

40:00 Çocuklar kontrolcü ebeveyn tutumlarından nasıl etkilenir?

46:00 Zor bir ailede büyüyüp olgunlaşabilmek

01:00:00 Toksik ebeveyn davranış modelleri

01:10:00 Toksik ebeveynler krizle nasıl başa çıkar?

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