41. Bölüm | Bağlanma ve Evlilik

Güvenli bağlanma nedir? Güvenli bağlanma nasıl sağlanır? Bağlanma stillerinin evlilik ilişkisi üzerindeki etkisi nedir? Evlilikte uyum nasıl olur? İnsan olumsuz özelliklerini değiştirebilir mi? Ailelerin evliliğe etkisi nedir? Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Bağlanma Stillerinin Evlilik İlişkisi Üzerindeki Etkisi" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Aile Danışmanı / Yazar Hatice Kübra Tongar oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Doğduğumuz ev, seçtiğimiz evi ne kadar etkiliyor?

12:00 Güvenli bağlanma nasıl sağlanır?

15:00 Bağlanma stillerinin evlilik ilişkisi üzerindeki etkisi

21:00 Güvenli bağlanma nasıl sağlanır?

32:00 Evlilikte uyum nasıl olur?

39:00 İnsan olumsuz özelliklerini değiştirebilir mi?

47:00 Ailelerin evliliğe etkisi

01:08:00 40 senelik evliyim ve eşimin huyunu değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

01:11:00 Evliliğin dünü, bugünü ve geleceği

01:16:00 Evlilikte yapılan hatalar neler?

01:26:00 Evlilikte mutlu olmanın yolları neler?