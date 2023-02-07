42. Bölüm | Mutlu ve Uyumlu Bir Evliliğin Yolları

Mutlu ve uyumlu bir evliliğin yolları neler? Mutluluk nedir, nasıl bir duygudur? Mutlu evliliğin önündeki engeller neler? Evli çiftler zorluklara karşı nasıl bir yaklaşım içinde olmalı?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Mutlu Evliliğin Şifreleri" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Aile Danışmanı İlknur Özhan ve Psikoterapist Dr. Abdurrahman Kendirci oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:00 Mutlu ve uyumlu bir evliliğin yolları neler?

05:30 Mutluluk nedir, nasıl bir duygudur?

08:30 Mutlu evliliğin önündeki engeller neler?

28:00 İlişkilere dair mitler neler?

42:00 Evlilikte şiddet çeşitleri neler?

01:05:00 Sağlıklı ailenin özellikleri neler?

01:11:00 Eşler arasında sağlıklı bir tartışma kültürü nasıl oluşturulabilir?

01:26:00 Evlilikte mutluluğun şifreleri nelerdir?

01:29:00 Evli çiftler zorluklara karşı nasıl bir yaklaşım içinde olmalı?