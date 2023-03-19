44. Bölüm | Ailede Sorun Çözme Becerileri

Sorunları susarak halletmeye çalışmak doğru bir yöntem mi?

19 Mart 2023 | 19:40
VİDEO DEVAM EDİYOR

Aile içi sorunları nasıl çözeriz? Ailede sorun çözme yöntemleri nelerdir? Ailede sorunlar nasıl ortaya çıkar? Ailede sorun yaşarsak ne yapmalıyız? Sorun çözme becerilerini nasıl kazanırız? Susarak sorunları halledebilir miyiz?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Aile Danışmanı Saliha Erdim tarafından cevaplandı. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

05:00 Ailede sorun çözme becerileri

11:00 Hangi durumlar sorun olarak tanımlanır?

29:00 Ne tür davranışlar sorunları ortaya çıkarır?

40:00 Ailede sorun çözme becerilerini nasıl kazanırız?

53:00 Sorunları susarak halletmeye çalışmak doğru bir yöntem mi?

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