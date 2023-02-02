45. Bölüm | Aile Sağlığında Aromaterapi ve Alternatif Yaklaşımlar

Biorezonans terapilerinde ruhsal dengeleme nasıl yapılıyor?

03 Şubat 2023 | 16:53
VİDEO DEVAM EDİYOR

Aile sağlığında aromaterapi ve alternatif yaklaşımlar nelerdir? Biorezonans terapisi nedir? Biorezonans terapilerinde ruhsal dengeleme nasıl yapılıyor?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Aile Sağlığında Aromaterapi ve Alternatif Yaklaşımlar" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Arometerapist Sümeyra Özdemir ve Aile Danışmanı Filiz Tepe oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:30 Aile Sağlığında Aromaterapi ve Alternatif Yaklaşımlar

06:00 Biorezonans terapisi nedir?

40:00 Bach çiçek terapisi nasıl yapılır?

55:00 Aile sağlığında aromaterapi ve alternatif yaklaşımlar

58:00 Biorezonans terapilerinde ruhsal dengeleme nasıl yapılıyor?

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