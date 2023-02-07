45. Bölüm | Bağımlılıktan Bağımsızlığa Ailenin Rolü

Bağımlılıktan bağımsızlığa ailenin rolü nedir? Bağımlılık çeşitleri neler? En çok karşılaşılan bağımlılık problemleri nelerdir? Bağımlılıkla mücadelede aileye düşen görevler nelerdir? Bağımlılıktan kurtulma yolları nelerdir? Bağımlılığa eşlik eden ruhsal durumlar neler?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Bağımlılıktan Bağımsızlığa Ailenin Rolü" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz ve Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Bağımlılıktan bağımsızlığa ailenin rolü

06:00 Bağlılık ve bağımlılık arasındaki fark

12:00 Bağımlılıktan bağımsızlığa ailenin rolü

22:00 Bir hastalık olarak: Bağımlılık

25:00 Bağımlılık çeşitleri neler?

38:00 En çok karşılaşılan bağımlılık problemleri

52:00 Bağımlılık psikolojik zararları

57:00 Neden 21 gün boyunca zarar verici maddeden uzak kalmak gerekiyor?

59:45 Bağımlılıkla mücadelede aileye düşen görevler

01:12:00 Bağımlılıktan kurtulma yolları

01:16:00 Bağımlılığa eşlik eden ruhsal durumlar neler?