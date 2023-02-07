45. Bölüm | Bağımlılıktan Bağımsızlığa Ailenin Rolü

Bağımlılıktan bağımsızlığa ailenin rolü nedir? Bağımlılık çeşitleri neler? En çok karşılaşılan bağımlılık problemleri nelerdir? Bağımlılıkla mücadelede aileye düşen görevler nelerdir? Bağımlılıktan kurtulma yolları nelerdir? Bağımlılığa eşlik eden ruhsal durumlar neler?
Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Bağımlılıktan Bağımsızlığa Ailenin Rolü" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz ve Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar oldu.
00:00 Aile Çatısı
02:00 Bağımlılıktan bağımsızlığa ailenin rolü
06:00 Bağlılık ve bağımlılık arasındaki fark
12:00 Bağımlılıktan bağımsızlığa ailenin rolü
22:00 Bir hastalık olarak: Bağımlılık
25:00 Bağımlılık çeşitleri neler?
38:00 En çok karşılaşılan bağımlılık problemleri
52:00 Bağımlılık psikolojik zararları
57:00 Neden 21 gün boyunca zarar verici maddeden uzak kalmak gerekiyor?
59:45 Bağımlılıkla mücadelede aileye düşen görevler
01:12:00 Bağımlılıktan kurtulma yolları
01:16:00 Bağımlılığa eşlik eden ruhsal durumlar neler?