47. Bölüm | Affetmenin Önemi

Affetme türleri neler? Affetmemenin psikolojik arka planında ne var? Affetmek ve yas arasındaki ilişki nedir? Evlilik ilişkilerinde affetmenin önemi nedir?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Affetmek ve Aile Bağlarını Güçlendirmenin Yolları" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog Samet Karaman ve Betül Nesibe Özkars oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:00 Affetme ve aile bağlarını güçlendirme yolları

20:00 Affetme türleri neler?

31:00 İnsan neden affedemez?

42:00 Affetmemenin psikolojik arka planı

01:00:00 Affetme ve aile bağlarını güçlendirme yolları

01:05:00 "Kendini Affetmek" dediğimizde ne anlamalıyız?

01:12:00 Affetmek ve yas arasındaki ilişki

01:17:00 Evlilik ilişkilerinde affetmek