47. Bölüm | Affetmenin Önemi

Affetme türleri neler? Affetmemenin psikolojik arka planında ne var? Affetmek ve yas arasındaki ilişki nedir? Evlilik ilişkilerinde affetmenin önemi nedir?
Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Affetmek ve Aile Bağlarını Güçlendirmenin Yolları" konuşuldu.
Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog Samet Karaman ve Betül Nesibe Özkars oldu.
00:00 Aile Çatısı
03:00 Affetme ve aile bağlarını güçlendirme yolları
20:00 Affetme türleri neler?
31:00 İnsan neden affedemez?
42:00 Affetmemenin psikolojik arka planı
01:00:00 Affetme ve aile bağlarını güçlendirme yolları
01:05:00 "Kendini Affetmek" dediğimizde ne anlamalıyız?
01:12:00 Affetmek ve yas arasındaki ilişki
01:17:00 Evlilik ilişkilerinde affetmek