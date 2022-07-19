48. Bölüm - 1. Kısım

Aile Çatısı'nın bu bölümünde "Ailede Ramazan Ruhu" konusu konuşuluyor.

19 Temmuz 2022 | 20:34
VİDEO DEVAM EDİYOR

Çocukları Ramazana alıştırmak için ne yapmalıyız? Ramazan nasıl fırsata dönüştürülebilir? Çocuklara yaş grupları özelinde orucu nasıl anlatabiliriz? Ramazan, aileyi ayakta tutan manevi değerlere nasıl etki ediyor?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailede Ramazan Ruhu" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Eğitimci / Yazar Dr. Zehra Işık ve Aile Danışmanı / Yazar Hilal Çorbacıoğlu oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Ailede Ramazan ruhu

17:00 Ailede dayanışma ruhu

21:30 Orucun nefsi terbiye edici yönü

24:30 Çocukları Ramazana alıştırmak

30:00 Ramazanı İdrak Etmek ve Bereketli Yaşamak

34:30 Ramazan nasıl fırsata dönüştürülebilir?

37:00 Çocuklara yaş grupları özelinde orucu nasıl anlatabiliriz?

42:00 Ramazan, aileyi ayakta tutan manevi değerlere nasıl etki ediyor?

49:30 Ailede şükür kavramını inşa etmenin yolları

01:01:00 Ramazan nasıl fırsata dönüştürülebilir?

01:11:00 İnfak etmenin insana faydası

01:18:00 Çocuklara tefekkürü nasıl anlatabiliriz?

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