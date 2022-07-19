48. Bölüm - 1. Kısım

Çocukları Ramazana alıştırmak için ne yapmalıyız? Ramazan nasıl fırsata dönüştürülebilir? Çocuklara yaş grupları özelinde orucu nasıl anlatabiliriz? Ramazan, aileyi ayakta tutan manevi değerlere nasıl etki ediyor?
Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailede Ramazan Ruhu" konuşuldu.
Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Eğitimci / Yazar Dr. Zehra Işık ve Aile Danışmanı / Yazar Hilal Çorbacıoğlu oldu.
00:00 Aile Çatısı
02:00 Ailede Ramazan ruhu
17:00 Ailede dayanışma ruhu
21:30 Orucun nefsi terbiye edici yönü
24:30 Çocukları Ramazana alıştırmak
30:00 Ramazanı İdrak Etmek ve Bereketli Yaşamak
34:30 Ramazan nasıl fırsata dönüştürülebilir?
37:00 Çocuklara yaş grupları özelinde orucu nasıl anlatabiliriz?
42:00 Ramazan, aileyi ayakta tutan manevi değerlere nasıl etki ediyor?
49:30 Ailede şükür kavramını inşa etmenin yolları
01:01:00 Ramazan nasıl fırsata dönüştürülebilir?
01:11:00 İnfak etmenin insana faydası
01:18:00 Çocuklara tefekkürü nasıl anlatabiliriz?
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