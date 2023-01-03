50. Bölüm | Gelin, Damat ve Kayınvalide İlişkisi

Gelin, damat ve kayınvalide ilişkisi nasıl olmalı? Sağlıklı bir gelin - kayınvalide ilişkisi nasıl olmalı? Kaç çeşit kayınvalide türü vardır? Mutlu bir aile ortamı için denge nasıl kurulmalı? Aile ilişkilerinde bireyselliğin etkisi nedir? Gelin - Kayınvalide ilişkilerinde taraflar nasıl tutum takınmalı? Geniş ailede yaşanan çatışmalar neler?
Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Mutlu Bir Aile Ortamı İçin Denge " konuşuldu.
Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Aile Danışmanı İlknur Özhan ve Uzman Klinik Psikolog Cihan Uluç oldu.
00:00 Aile Çatısı
02:30 Gelin, damat ve kayınvalide ilişkisi
05:15 Sağlıklı bir gelin - kayınvalide ilişkisi nasıl olmalı?
13:30 Kaç çeşit kayınvalide türü vardır?
19:00 Mutlu bir aile ortamı için denge nasıl kurulmalı?
26:00 Evlilikte ailesine aşırı bağımlı olan eş tutumları
34:00 Mutlu bir aile ortamı için denge nasıl kurulmalı?
40:00 Aile ilişkilerinde bireyselliğin etkisi
52:00 Değişen toplumsal koşullarda farklılaşan aile yapısı
55:00 Gelin - Kayınvalide ilişkilerinde taraflar nasıl tutum takınmalı?
01:04:00 Geniş ailede yaşanan çatışmalar neler?
01:12:00 Mutlu bir aile ortamı için denge nasıl kurulmalı?
01:24:00 Gelin ve kayınvalide çatışmasının üstesinden nasıl gelinmeli?