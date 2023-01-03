50. Bölüm | Gelin, Damat ve Kayınvalide İlişkisi

Gelin, damat ve kayınvalide ilişkisi nasıl olmalı? Sağlıklı bir gelin - kayınvalide ilişkisi nasıl olmalı? Kaç çeşit kayınvalide türü vardır? Mutlu bir aile ortamı için denge nasıl kurulmalı? Aile ilişkilerinde bireyselliğin etkisi nedir? Gelin - Kayınvalide ilişkilerinde taraflar nasıl tutum takınmalı? Geniş ailede yaşanan çatışmalar neler?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Mutlu Bir Aile Ortamı İçin Denge " konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Aile Danışmanı İlknur Özhan ve Uzman Klinik Psikolog Cihan Uluç oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:30 Gelin, damat ve kayınvalide ilişkisi

05:15 Sağlıklı bir gelin - kayınvalide ilişkisi nasıl olmalı?

13:30 Kaç çeşit kayınvalide türü vardır?

19:00 Mutlu bir aile ortamı için denge nasıl kurulmalı?

26:00 Evlilikte ailesine aşırı bağımlı olan eş tutumları

34:00 Mutlu bir aile ortamı için denge nasıl kurulmalı?

40:00 Aile ilişkilerinde bireyselliğin etkisi

52:00 Değişen toplumsal koşullarda farklılaşan aile yapısı

55:00 Gelin - Kayınvalide ilişkilerinde taraflar nasıl tutum takınmalı?

01:04:00 Geniş ailede yaşanan çatışmalar neler?

01:12:00 Mutlu bir aile ortamı için denge nasıl kurulmalı?

01:24:00 Gelin ve kayınvalide çatışmasının üstesinden nasıl gelinmeli?