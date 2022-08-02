50. Bölüm "Hayatın Anlamı ve Aile" 2. Kısım

Aile Çatısı'nın bu bölümdeki konukları Prof. Dr. İbrahim Gürses ve Dr. Ömer Akgül

02 Ağustos 2022 | 12:52
VİDEO DEVAM EDİYOR


Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Hayatın Anlamı ve Aile" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Prof. Dr. İbrahim Gürses ve Dr. Ömer Akgül oldu.

00:00 Aile Çatısı
04:30 Hayatın Anlamı ve Aile
09:45 Hayatta Anlam Arayışı
24:00 Var Olmak ve Farkında Olmak
45:00 Sahip Olmak ve Hayatın Anlamı Arasındaki İlişki
56:00 Hayatın Anlamı ve Din Arasındaki İlişki
01:12:00 Hayatın Anlamı ve Aile

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