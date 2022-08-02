50. Bölüm "Hayatın Anlamı ve Aile" 2. Kısım



Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Hayatın Anlamı ve Aile" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Prof. Dr. İbrahim Gürses ve Dr. Ömer Akgül oldu.

00:00 Aile Çatısı

04:30 Hayatın Anlamı ve Aile

09:45 Hayatta Anlam Arayışı

24:00 Var Olmak ve Farkında Olmak

45:00 Sahip Olmak ve Hayatın Anlamı Arasındaki İlişki

56:00 Hayatın Anlamı ve Din Arasındaki İlişki

01:12:00 Hayatın Anlamı ve Aile

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