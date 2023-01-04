52. Bölüm | Evlilikte Uyum ve Anlaşmazlık

Eşler arası iletişim nasıl olmalı? Doğru iletişim için çiftler hangi yolu izlemeli? Eşleri anlaşmazlığa götüren sebepler neler? İlişkilerde zihin okumanın olumsuz yan etkileri nelerdir? Evlilikte iletişim hataları neler? Öfke problemini çözmenin yolları nelerdir? Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Evlilikte Uyum ve Anlaşmazlık" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Aile Danışmanı Filiz Tepe ve Klinik Psikolog Gökhan Ergür oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Evlilikte uyum ve anlaşmazlık

04:45 Eşler arası iletişim nasıl olmalı?

10:00 Doğru iletişim için çiftler hangi yolu izlemeli?

12:00 Eşleri anlaşmazlığa götüren sebepler neler?

16:00 İlişkinin gizli düşmanı: Zihin Okumak

19:30 İlişkilerde zihin okumanın olumsuz yan etkileri

27:00 Doğru iletişim için çiftler hangi yolu izlemeli?

29:30 Evlilikte tartışmak hangi aşamaya kadar normal, hangi aşama yıkıcıdır?

32:00 Evlilikte iletişim hataları neler?

41:00 Eşler arası iletişim nasıl olmalı?

47:00 Öfke problemini çözmenin yolları

54:00 Evlilikte iletişim sorunlarının çözümü nedir?

57:00 Eşler arasında yaşanan öfke problemleri nelere sebep oluyor?

01:03:00 Öfke problemini çözmenin yolları

01:05:00 Duygusal banka hesabı nedir?

01:08:00 Çiftler arasında kıskançlığın ölçüsü nasıl olmalı?

01:15:00 Evlilikte uyum ve anlaşmazlık

01:19:00 Evlilikte eşler arası iletişim

01:21:00 Aile içi ilişkilerde rol karmaşası

01:27:00 Evlilikte geçmişe takılı kalmak