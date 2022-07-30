53. Bölüm "Ailede Öz Değer Gelişimi"

Aile Çatısı'nın bu bölümünde "Ailede Öz Değer Gelişimi" konusu konuşuluyor

30 Temmuz 2022 | 14:28
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Öz değer ve egoistlik arasında hangi farklar var? Öz değerimizi geliştirmek için neler yapabiliriz? Narsistik davranış ve karakter özellikleri nelerdir? Öz değer eksikliğinin insan davranışlarına etkisi neler? Otoriter ve koruyucu aile tutumu öz değer gelişimini nasıl etkiler? Ebeveynler öz değer eksikliğini nasıl fark edebilir? Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailede Öz Değer Gelişimi" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu ve Klinik Psikolog Ziya Ünlütürk oldu.

00:00 Aile Çatısı
02:00 Ailede Öz Değer Gelişimi
06:00 Öz değer ve egoistlik arasında hangi farklar var?
11:30 Narsistik davranış ve karakter özellikleri
18:00 Çocuklarda öz güven gelişim süreci
32:00 Öz değer eksikliğinin insan davranışlarına etkisi neler?
38:30 Öz değer eksikliği nasıl anlaşılır?
44:00 Kendimle barışık insanım ama bir yandan çok uzak geliyor, neden kaynaklanıyor?
48:00 Öz değerimizi geliştirmek için neler yapabiliriz?
51:00 Ebeveyn tutumlarının çeşitli değişkenleri
54:00 Otoriter ve koruyucu aile tutumu öz değer gelişimini nasıl etkiler?
01:02:00 Ebeveynler öz değer eksikliğini nasıl fark edebilir?

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