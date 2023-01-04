53. Bölüm | Evlilik Öncesi Sorunlar ve Çözüm Yolları

İlişkileri olumsuz etkileyen faktörler nelerdir?

04 Ocak 2023 | 10:07
VİDEO DEVAM EDİYOR

İlişkileri olumsuz etkileyen faktörler nelerdir? "Evlendiğinde Değişir" düşüncesi doğru bir düşünce mi? Nişanlılık dönemi mitleri ilişkileri nasıl etkiliyor? Kıyas yapmanın ilişkilere olan zararları nelerdir?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Evlilik Öncesi Sorunlar ve Çözümler" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzm. Psikolog Koray Demir ve Uzm. Psikolog Elif Civelekoğlu Altınkaya oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Evlilik öncesi sorunlar ve çözümleri

06:00 Evlilik öncesi sorunlar ve çözüm yolları

09:00 Evliliğin ilk adımlarından nişanlılık dönemi

10:00 İlişkileri olumsuz etkileyen faktörler

12:00 "Evlendiğinde Değişir" düşüncesi doğru bir düşünce mi?

21:00 Nişanlılık dönemi mitleri ilişkileri nasıl etkiliyor?

31:00 Evlilik öncesi sorunlar ve çözümleri

47:00 Nişanlılık evresi neden kritik bir süreç

01:15:00 İlişkileri olumsuz etkileyen faktörler

01:20:00 Kıyas yapmanın ilişkilere olan zararları

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