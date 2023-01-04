54. Bölüm | Ev, Çocuk ve Eş Üçgeninde Kadın Psikolojisi

Süper anne sendromu nedir?

04 Ocak 2023 | 12:16
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İnsan kendini neden beğenmez? Doğum sonrası stres bozukluğu kadınları nasıl etkiliyor? Anne olmak nasıl bir duygu? Doğum sonrası depresyon ve lohusalık döneminde değişen ruh halleri nelerdir? Annelerin yaşadığı zorluklar neler? Anneler psikolojik zorluklara karşı nasıl bir yol izlemeli? Süper anne sendromu nedir? 'Süper Anne' sendromuna sebep olan faktörler nelerdir?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ev, Çocuk ve Eş Üçgeninde Kadın Psikolojisi" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Psikoterapist Melek Arslanbenzer ve Hamile ve Doğum Psikoloğu Zeynep Kocamaz Öztürk oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:00 Ev, çocuk ve eş üçgeninde kadın psikolojisi

12:00 İslamiyet kadına nasıl bakıyor?

21:00 İnsan kendini neden beğenmez?

41:00 Doğum sonrası stres bozukluğu kadınları nasıl etkiliyor?

48:00 Anne olmak nasıl bir duygu?

55:00 Doğum sonrası depresyon ve lohusalık döneminde değişen ruh halleri

59:00 Annelerin yaşadığı zorluklar neler?

01:02:00 Anneler psikolojik zorluklara karşı nasıl bir yol izlemeli?

01:18:00 Süper anne sendromu nedir?

01:25:00 'Süper Anne' sendromuna sebep olan faktörler

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