55. Bölüm | Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aile Tutumları

Çocuklarda gelişim geriliği nasıl anlaşılır? Down sendromu nedir? Down sendromunun dereceleri var mı? Serebral palsi nedir? Serebral Palsi'nin belirtileri neler? Aileler otizmde nelere dikkat etmeli?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aile Tutumları" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog Samet Karaman ve Uzman Ergoterapist Muammer Aydoğdu oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:30 Özel gereksinimli çocuklar ve aile tutumları

05:30 Çocuklarda gelişim geriliği nasıl anlaşılır?

15:00 Down sendromu nedir?

18:30 Down sendromunun dereceleri var mı?

21:30 Serebral palsi nedir?

28:00 Serebral Palsi'nin belirtileri neler?

32:00 Serebral Palsi'de ergoterapi

34:45 Serebral Palsili bireylerde Ergoterapinin uyguladığı tedavi alanları

38:30 Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) nedir?

46:00 Özel gereksinimli çocuklar ve aile tutumları

56:00 Aileler otizmde nelere dikkat etmeli?

01:01:00 Otizmli çocuğa sahip ailelerin yaşadıkları kaygılar neler?

01:08:00 Otizm spektrum bozukluğunun belirtileri neler?

01:23:00 Otizmli çocuklar için müzik terapisi