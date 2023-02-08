57. Bölüm | Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutun Önemi

Aile danışmanlığında maneviyat boyutunun önemi nedir? Aile danışmanı ile manevi danışmanlığın arasındaki fark nedir? Din ve maneviyatın aile üzerinde etkisi var mıydı? Maneviyat ve dinin aile ilişkileri üzerinde nasıl bir etkisi var? Ergen ve gençlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri nelerdir?
Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutunun Önemi" konuşuldu.
Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Doç. Dr. Zuhal Ağılkaya Şahin ve Dr. Hatice Kılınçer oldu.
00:00 Aile Çatısı
03:00 Aile danışmanlığında maneviyat boyutun önemi
07:00 Manevi danışmanlığın tarihsel gelişimi
09:15 Aile yaşamında maneviyat
25:00 Aile danışmanı ile manevi danışmanlığın arasındaki fark
35:00 Türkiye'de manevi danışmanlar hangi alanda faaliyet gösteriyor?
43:00 Aile danışmanlığı ve manevi danışmanlıkta dikkat edilmesi gereken kültürel hususlar
50:00 Din ve maneviyatın aile üzerinde etkisi var mıydı?
55:00 Maneviyat ve dinin aile ilişkileri üzerinde nasıl bir etkisi var?
01:01:00 Evlilik öncesi manevi danışmanlık
01:05:00 Eşler arası iletişim ve maneviyat
01:17:00 Ergen ve gençlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri
01:30:00 Aile danışmanlığında manevi yaklaşımlar