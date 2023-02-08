57. Bölüm | Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutun Önemi

Aile danışmanlığında maneviyat boyutunun önemi nedir? Aile danışmanı ile manevi danışmanlığın arasındaki fark nedir? Din ve maneviyatın aile üzerinde etkisi var mıydı? Maneviyat ve dinin aile ilişkileri üzerinde nasıl bir etkisi var? Ergen ve gençlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri nelerdir?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutunun Önemi" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Doç. Dr. Zuhal Ağılkaya Şahin ve Dr. Hatice Kılınçer oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:00 Aile danışmanlığında maneviyat boyutun önemi

07:00 Manevi danışmanlığın tarihsel gelişimi

09:15 Aile yaşamında maneviyat

25:00 Aile danışmanı ile manevi danışmanlığın arasındaki fark

35:00 Türkiye'de manevi danışmanlar hangi alanda faaliyet gösteriyor?

43:00 Aile danışmanlığı ve manevi danışmanlıkta dikkat edilmesi gereken kültürel hususlar

50:00 Din ve maneviyatın aile üzerinde etkisi var mıydı?

55:00 Maneviyat ve dinin aile ilişkileri üzerinde nasıl bir etkisi var?

01:01:00 Evlilik öncesi manevi danışmanlık

01:05:00 Eşler arası iletişim ve maneviyat

01:17:00 Ergen ve gençlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri

01:30:00 Aile danışmanlığında manevi yaklaşımlar