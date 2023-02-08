57. Bölüm | Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutun Önemi

Aile danışmanlığı ve manevi danışmanlıkta dikkat edilmesi gereken kültürel hususlar nelerdir?

08 Şubat 2023 | 17:46
VİDEO DEVAM EDİYOR

Aile danışmanlığında maneviyat boyutunun önemi nedir? Aile danışmanı ile manevi danışmanlığın arasındaki fark nedir? Din ve maneviyatın aile üzerinde etkisi var mıydı? Maneviyat ve dinin aile ilişkileri üzerinde nasıl bir etkisi var? Ergen ve gençlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri nelerdir?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutunun Önemi" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Doç. Dr. Zuhal Ağılkaya Şahin ve Dr. Hatice Kılınçer oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:00 Aile danışmanlığında maneviyat boyutun önemi

07:00 Manevi danışmanlığın tarihsel gelişimi

09:15 Aile yaşamında maneviyat

25:00 Aile danışmanı ile manevi danışmanlığın arasındaki fark

35:00 Türkiye'de manevi danışmanlar hangi alanda faaliyet gösteriyor?

43:00 Aile danışmanlığı ve manevi danışmanlıkta dikkat edilmesi gereken kültürel hususlar

50:00 Din ve maneviyatın aile üzerinde etkisi var mıydı?

55:00 Maneviyat ve dinin aile ilişkileri üzerinde nasıl bir etkisi var?

01:01:00 Evlilik öncesi manevi danışmanlık

01:05:00 Eşler arası iletişim ve maneviyat

01:17:00 Ergen ve gençlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri

01:30:00 Aile danışmanlığında manevi yaklaşımlar

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

63. Bölüm | Bir Ailenin Duygusal Çeyizi
63. Bölüm | Bir Ailenin Duygusal Çeyizi 07 Şubat 2023 | 16:08
64. Bölüm | Köken Ailenin Önemi
64. Bölüm | Köken Ailenin Önemi 14 Kasım 2022 | 10:04
71. Bölüm | Çocuklara Değerler Eğitimi
71. Bölüm | Çocuklara Değerler Eğitimi 04 Ocak 2023 | 17:03
73. Bölüm | Eş Seçimi
73. Bölüm | Eş Seçimi 04 Ocak 2023 | 17:05
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı 27 Aralık 2022 | 18:21
Huzurlu Birliktelik: Evlilik | Aile Çatısı
Huzurlu Birliktelik: Evlilik | Aile Çatısı 28 Aralık 2022 | 06:38
Evlilik öncesi yaşanan sorunlar ve çözüm yolları | Aile Çatısı
Evlilik öncesi yaşanan sorunlar ve çözüm yolları | Aile Çatısı 25 Ocak 2023 | 08:42
77. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı
77. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı 31 Ocak 2023 | 18:42