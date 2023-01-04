57. Bölüm | Değişen Toplumsal Koşullarda Farklılaşan Aile Yapısı

Evi "Yuva" yapan etkenler neler? Doğduğumuz ev kaderimiz mi? Yaşadığımız evler, insan ruhuna ve doğasına ne ölçüde uygun? Mimari değişimin aile hayatına etkisi nedir?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta " Değişen toplumsal koşullarda farklılaşan aile yapısı" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Psikolog Tuba Karacan ve Araştırmacı / Yazar Mehmet Kamil Berse oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Değişen toplumsal koşullarda farklılaşan aile yapısı

19:30 Evi "Yuva" Yapan Etkenler Neler?

35:00 Doğduğumuz ev kaderimiz mi?

47:00 Yaşadığımız evler, insan ruhuna ve doğasına ne ölçüde uygun?

01:01:00 Mimari değişimin aile hayatına etkisi

01:30:00 Yeni Medya Teknolojileriyle Değişen Aile Yapısı