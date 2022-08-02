58. Bölüm "Ailede Biz Olmak" 2. Kısım

Aile Çatısı'nın bu bölümünde "Ailede Biz Olma Kültürü" konuşuluyor

03 Ağustos 2022 | 12:17
VİDEO DEVAM EDİYOR

Ailede "Biz" olabilmek neden önemli? Ailede sağlıklı rol dağılımı nasıl olmalı? Aile içinde yaşanan çatışmalar nelerdir? Ailede "Biz" olma bilinci nasıl oluşur? Eşler arasında nasıl sağlıklı bağlanma inşa edebilir? Kişiler arasında duygusal banka hesabı nedir? Ailede yaşanan anlaşmazlıklar nasıl yönetilir? Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailede Biz Olma Kültürü" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Sosyolog Yusuf Özkan Özburun ve Klinik Psikolog Dr. Nazlı Özburun oldu.

00:00 Aile Çatısı
03:00 Ailede biz kültürü
10:00 Ailede "Biz" olabilmek neden önemli?
26:00 Ailede sağlıklı rol dağılımı nasıl olmalı?
34:00 Aile içinde yaşanan çatışmalar
49:00 Ailede "Biz" olma bilinci
01:05:00 Eşler arasında nasıl sağlıklı bağlanma inşa edebilir?
01:12:00 Kişiler arasında duygusal banka hesabı nedir?
01:22:00 Ailede yaşanan anlaşmazlıklar nasıl yönetilir?
01:26:00 Aile içinde yaşanan kırgınlıklar nasıl düzeltilmeli?

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

https://facebook.com/vavtv
https://twitter.com/vavtvresmi
https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

48. Bölüm "Ailede Ramazan Ruhu"
48. Bölüm "Ailede Ramazan Ruhu" 19 Temmuz 2022 | 20:34
50. Bölüm "Hayatın Anlamı ve Aile" 1. Kısım
50. Bölüm "Hayatın Anlamı ve Aile" 1. Kısım 02 Ağustos 2022 | 13:32
50. Bölüm "Hayatın Anlamı ve Aile" 2. Kısım
50. Bölüm "Hayatın Anlamı ve Aile" 2. Kısım 02 Ağustos 2022 | 12:49
53. Bölüm "Ailede Öz Değer Gelişimi"
53. Bölüm "Ailede Öz Değer Gelişimi" 30 Temmuz 2022 | 14:28
54. Bölüm "Evlilik Öncesi Sorunlar ve Çözümleri" 1. Kısım
54. Bölüm "Evlilik Öncesi Sorunlar ve Çözümleri" 1. Kısım 01 Ağustos 2022 | 11:06
54. Bölüm "Evlilik Öncesi Sorunlar ve Çözümleri" 2. Kısım
54. Bölüm "Evlilik Öncesi Sorunlar ve Çözümleri" 2. Kısım 01 Ağustos 2022 | 13:29
58. Bölüm "Ailede Biz Olmak" 1. Kısım
58. Bölüm "Ailede Biz Olmak" 1. Kısım 03 Ağustos 2022 | 12:01
58. Bölüm "Ailede Biz Olmak" 2. Kısım
58. Bölüm "Ailede Biz Olmak" 2. Kısım 03 Ağustos 2022 | 12:17