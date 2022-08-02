58. Bölüm "Ailede Biz Olmak" 2. Kısım

Ailede "Biz" olabilmek neden önemli? Ailede sağlıklı rol dağılımı nasıl olmalı? Aile içinde yaşanan çatışmalar nelerdir? Ailede "Biz" olma bilinci nasıl oluşur? Eşler arasında nasıl sağlıklı bağlanma inşa edebilir? Kişiler arasında duygusal banka hesabı nedir? Ailede yaşanan anlaşmazlıklar nasıl yönetilir? Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailede Biz Olma Kültürü" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Sosyolog Yusuf Özkan Özburun ve Klinik Psikolog Dr. Nazlı Özburun oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:00 Ailede biz kültürü

10:00 Ailede "Biz" olabilmek neden önemli?

26:00 Ailede sağlıklı rol dağılımı nasıl olmalı?

34:00 Aile içinde yaşanan çatışmalar

49:00 Ailede "Biz" olma bilinci

01:05:00 Eşler arasında nasıl sağlıklı bağlanma inşa edebilir?

01:12:00 Kişiler arasında duygusal banka hesabı nedir?

01:22:00 Ailede yaşanan anlaşmazlıklar nasıl yönetilir?

01:26:00 Aile içinde yaşanan kırgınlıklar nasıl düzeltilmeli?

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