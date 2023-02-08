58. Bölüm | Aileler İçin Seyahat Terapi

Kamp yapacaklar için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

08 Şubat 2023 | 19:50
VİDEO DEVAM EDİYOR

Seyahat etmenin psikolojimiz üzerindeki etkileri nelerdir? Çocuklar için yaz tatilinde neler yapabilir? Kamp yapacaklar için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Kamp yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Aileler İçin Seyahat Terapi " konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Aile Danışmanı Hilal Çorbacıoğlu, Girişimci Eyüp Güvere ve Girişimci Elif Güvere oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Aileler için seyahat terapi

06:00 Seyahat etmenin psikolojimiz üzerindeki etkileri

18:00 Çocuklar için yaz tatilinde neler yapabilir?

23:00 Çocuklar yaz tatilinde neler yapabilir?

27:00 Kamp yapacaklar için dikkat edilmesi gerekenler

45:00 Doğada oyunun yeri

55:00 Doğa ve maneviyat ilişkisi

01:02:00 Kamp yapacaklar için dikkat edilmesi gerekenler

01:09:00 Kamp yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

01:15:00 Çocuklara doğa ve çevre bilinci kazandırmak

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

18. Bölüm | Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü
18. Bölüm | Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü 09 Şubat 2023 | 01:45
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı
69. Bölüm | Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek 27 Aralık 2022 | 18:21
70. Bölüm | Huzurlu Birliktelik: Evlilik
70. Bölüm | Huzurlu Birliktelik: Evlilik 08 Şubat 2023 | 21:19
71. Bölüm | Eş Seçiminde Kıstaslar
71. Bölüm | Eş Seçiminde Kıstaslar 04 Ocak 2023 | 17:05
72. Bölüm | Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
72. Bölüm | Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler 09 Şubat 2023 | 01:50
73. Bölüm | Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler
73. Bölüm | Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler 09 Şubat 2023 | 01:50
74. Bölüm | Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları
74. Bölüm | Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları 25 Ocak 2023 | 08:42
75. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı
75. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı 31 Ocak 2023 | 18:42