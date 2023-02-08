58. Bölüm | Aileler İçin Seyahat Terapi

Seyahat etmenin psikolojimiz üzerindeki etkileri nelerdir? Çocuklar için yaz tatilinde neler yapabilir? Kamp yapacaklar için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Kamp yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Aileler İçin Seyahat Terapi " konuşuldu.
Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Aile Danışmanı Hilal Çorbacıoğlu, Girişimci Eyüp Güvere ve Girişimci Elif Güvere oldu.
00:00 Aile Çatısı
02:00 Aileler için seyahat terapi
06:00 Seyahat etmenin psikolojimiz üzerindeki etkileri
18:00 Çocuklar için yaz tatilinde neler yapabilir?
23:00 Çocuklar yaz tatilinde neler yapabilir?
27:00 Kamp yapacaklar için dikkat edilmesi gerekenler
45:00 Doğada oyunun yeri
55:00 Doğa ve maneviyat ilişkisi
01:02:00 Kamp yapacaklar için dikkat edilmesi gerekenler
01:09:00 Kamp yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
01:15:00 Çocuklara doğa ve çevre bilinci kazandırmak