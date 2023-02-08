58. Bölüm | Aileler İçin Seyahat Terapi

Seyahat etmenin psikolojimiz üzerindeki etkileri nelerdir? Çocuklar için yaz tatilinde neler yapabilir? Kamp yapacaklar için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Kamp yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Aileler İçin Seyahat Terapi " konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Aile Danışmanı Hilal Çorbacıoğlu, Girişimci Eyüp Güvere ve Girişimci Elif Güvere oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Aileler için seyahat terapi

06:00 Seyahat etmenin psikolojimiz üzerindeki etkileri

18:00 Çocuklar için yaz tatilinde neler yapabilir?

23:00 Çocuklar yaz tatilinde neler yapabilir?

27:00 Kamp yapacaklar için dikkat edilmesi gerekenler

45:00 Doğada oyunun yeri

55:00 Doğa ve maneviyat ilişkisi

01:02:00 Kamp yapacaklar için dikkat edilmesi gerekenler

01:09:00 Kamp yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

01:15:00 Çocuklara doğa ve çevre bilinci kazandırmak