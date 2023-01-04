58. Bölüm | Göçün Aile Üzerindeki Etkisi

Göç, aile içinde hangi sosyal travmaları doğuruyor?

04 Ocak 2023 | 16:58
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Göç etmenin psikolojik yönleri neler? Gurbetteki yalnızlık duygusuyla nasıl başa çıkabiliriz? Yurt içindeki göçün psikolojik yansımaları nelerdir? Göç, aile içinde hangi sosyal travmaları doğuruyor? Aile yaşamında kültürel farklılıklar nelerdir?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Göçün Aile Üzerindeki Etkisi" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Davranış Bilimci Sevinç Gökşen ve Uzman Klinik Psikolog Samet Karaman oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Göçün aile üzerindeki etkisi

14:00 Göç etmenin psikolojik yönleri neler?

25:00 Gurbetteki yalnızlık duygusuyla nasıl başa çıkabiliriz?

44:00 Yurt içindeki göçün psikolojik yansımaları

49:00 Göç, aile içinde hangi sosyal travmaları doğuruyor?

54:00 Kültür şoku nedir?

57:00 Aile yaşamında kültürel farklılıklar

01:05:00 Göç etmenin psikolojik yönleri neler?

01:10:00 Göç yaşayan çocuklarda görülebilecek psikososyal sorunlar

01:19:00 Gurbetçi aileler çocuklarına değerler eğitimini nasıl aktarabilir?

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