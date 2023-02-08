59. Bölüm | Tek Ebeveynli Aileler

Boşanmanın birey üzerindeki psikolojik etkileri nelerdir? Boşanmanın çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri nelerdir? Boşanma sonrası psikolojik destek almak neden önemli? Boşanma sonrası kardeş kıskançlığında anne - baba tutumu nasıl olmalı? Ebeveyn kaybı çocuğa nasıl anlatılmalı? Yas sürecinde çocukların psikolojik destek alması neden önemli?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Tek Ebeveynli Aileler" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Psikolog Cihan Uluç ve Psikolog Ayşegül Biroğlu oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Tek ebeveynli aileler

07:00 Tek ebeveynli aileye dönüşüm sürecinde etkili olan faktörler

09:00 Boşanma sonucu oluşan tek ebeveynli aile

16:00 Boşanmanın birey üzerindeki psikolojik etkileri

27:00 Boşanmanın çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri

31:00 Boşanma sonrası psikolojik destek almak neden önemli?

34:30 Boşanma sonrası kardeş kıskançlığında anne - baba tutumu nasıl olmalı?

42:00 Boşanma sonucu oluşan tek ebeveynli aile

56:00 Eş kayıplarında yas süreci

01:00:00 Ebeveyn kaybı çocuğa nasıl anlatılmalı?

01:06:00 Ani ölümlerde yas süreci

01:12:00 Yas sürecinde çocukların psikolojik destek alması neden önemli?

01:17:00 Kronik yas sürecinde olduğumuzu nasıl anlarız?

01:30:00 Evlat edinilen çocuklarda bağlanma