60. Bölüm | Aile Birliğinin Korunması

Çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz?

08 Şubat 2023 | 19:50
VİDEO DEVAM EDİYOR

Aile birliğinin korunması için nelere dikkat etmeliyiz? Çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Kültürümüzün Temel Yapısı Ailenin Dünü, Bugünü ve Geleceği " konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Prof. Dr. İbrahim Gürses oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:30 Aile birliğinin korunması

15:00 Kültürümüzün temel yapısı ailenin dünü, bugünü ve geleceği

28:00 Çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz?

48:00 Kültürümüzün temel yapısı ailenin dünü, bugünü ve geleceği

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

18. Bölüm | Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü
18. Bölüm | Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü 09 Şubat 2023 | 01:45
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı
69. Bölüm | Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek 27 Aralık 2022 | 18:21
70. Bölüm | Huzurlu Birliktelik: Evlilik
70. Bölüm | Huzurlu Birliktelik: Evlilik 08 Şubat 2023 | 21:19
71. Bölüm | Eş Seçiminde Kıstaslar
71. Bölüm | Eş Seçiminde Kıstaslar 04 Ocak 2023 | 17:05
72. Bölüm | Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
72. Bölüm | Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler 09 Şubat 2023 | 01:50
73. Bölüm | Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler
73. Bölüm | Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler 09 Şubat 2023 | 01:50
74. Bölüm | Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları
74. Bölüm | Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları 25 Ocak 2023 | 08:42
75. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı
75. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı 31 Ocak 2023 | 18:42