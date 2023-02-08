61. Bölüm | Aile Birliğinin Korunması

Çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz?

08 Şubat 2023 | 18:35
VİDEO DEVAM EDİYOR

Aile birliğinin korunması için nelere dikkat etmeliyiz? Çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Kültürümüzün Temel Yapısı Ailenin Dünü, Bugünü ve Geleceği " konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Prof. Dr. İbrahim Gürses oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:30 Aile birliğinin korunması

15:00 Kültürümüzün temel yapısı ailenin dünü, bugünü ve geleceği

28:00 Çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz?

48:00 Kültürümüzün temel yapısı ailenin dünü, bugünü ve geleceği

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