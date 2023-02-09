62. Bölüm | Olgunlaşmamış Ebeveynle Büyümek

Olgunlaşmamış ebeveynle büyümek olgunlaşmamış ebeveynler nasıl anlaşılır? Güvenli bağlanma nasıl gerçekleşir? Var olan annenin yokluğu bebeğin gelişiminde nelere yol açar?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Olgunlaşmamış Ebeveynler" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog Rabia Hamadie oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Olgunlaşmamış Ebeveynle Büyümek

07:00 Olgunlaşmamış Ebeveynler Nasıl Anlaşılır?

18:00 Güvenli Bağlanma Nasıl Gerçekleşir?

28:00 Var Olan Annenin Yokluğu Bebeğin Gelişiminde Nelere Yol Açar?

39:00 Çocuğun Sağlıklı Gelişiminde Anne ve Babanın Rolü Ne?

44:00 Sembiyotik Travma Nedir?

51:00 Narsist Kişilik Bozukluğu Olan Ebeveyn Tutumları