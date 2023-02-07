63. Bölüm | Bir Ailenin Duygusal Çeyizi

Doğduğumuz ev kaderimiz midir?

07 Şubat 2023 | 16:08
VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğduğumuz ev kaderimiz midir? Ebeveynler çocuklarına neler aktarabilirler?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Bir Ailenin Duygusal Çeyizi" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Uzman Aile Danışmanı Hatice Kübra Tongar oldu.

00:00 Aile Çatısı

04:30 Bir ailenin duygusal çeyizi

06:20 Manevi çeyiz nedir?

10:00 Doğduğumuz ev kaderimiz midir?

18:00 Ebeveynlerin çocuklarına aktardığı mitler neler?

21:00 Manevi çeyizde olması gereken ihtiyaçlar neler?

28:00 Geçmişten günümüze çeyiz geleneği

35:00 Aile tutumu çocuğun gelişimini nasıl etkiler?

48:00 Anne baba, çocuğun manevi çeyizine neler koyabilir?

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