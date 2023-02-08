64. Bölüm | Evliliğe Giden Süreçte Stres ve Kaygı

Evliliğe giden süreçte ruhsal dengeyi nasıl koruruz? Evlilikte mutsuzluğun nedeni beklentiler mi? Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Evliliğe giden süreçte stres ve kaygı" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya oldu.

00:00 Aile Çatısı

04:00 Evliliğe giden süreçte stres ve kaygı

06:50 Evliliğe giden süreçte ruhsal dengeyi nasıl koruruz?

20:30 Evlilikte mutsuzluğun nedeni beklentiler mi?

30:00 İdeal nişanlık dönemi nasıl olmalı?

35:00 Nişanlılık döneminde nelere dikkat edilmeli?

39:00 Nişanlılık döneminde krizlere nasıl yaklaşmalıyız?

45:00 Nişanlılık dönemindeki sorunlar evlenince çözülür mü?

48:30 Düğün öncesi yaşanacak sorunlara nasıl yaklaşılmalı?