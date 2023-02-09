65. Bölüm | Duygu Koçu Ebeveyn Olmak

Çocuk ve bebeklerde güven duygusu nasıl gelişir?

09 Şubat 2023 | 17:41
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Duygularımızı ne kadar tanıyoruz? Duyguları tanımak mümkün müdür? Çocuk ve bebeklerde güven duygusu nasıl gelişir? 1-3 yaş çocukların duygusal ihtiyaçları neler? Karanlıktan korkan çocuğa yaklaşım nasıl olmalı? Ebeveynler kardeş kıskançlığını nasıl yönetmeli?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Duygu Koçu Ebeveynlik" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Klinik Psikolog Mehmet Teber oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Duygu Koçu Ebeveyn Olmak

04:00 Duygularımızı ne kadar tanıyoruz?

08:30 Duyguları tanımak mümkün müdür?

14:00 0-1 yaş bebeklerde duygusal gelişim

16:00 Çocuk ve bebeklerde güven duygusu nasıl gelişir?

25:00 1-3 yaş çocukların duygusal ihtiyaçları neler?

35:00 Karanlıktan korkan çocuğa yaklaşım nasıl olmalı?

38:00 Çocukların karanlık korkusu nasıl aşılır?

43:00 Ebeveynler kardeş kıskançlığını nasıl yönetmeli?

49:00 Çocuklarda saldırganlığını ortaya çıkmasının sebepleri neler?

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