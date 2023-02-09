66. Bölüm | Evlenilecek Kişiyi Seçmek

Eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Neden anne-baba gibi bir eş ararız? Evleneceğimiz kişiyi nasıl seçeriz? Değerler sistemimizi anlamanın yolu nedir? Evlilik korkusuna neden olan etkenler nelerdir?
Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta " Eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar " konuşuldu.
Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Klinik Psikolog Klinik Psikolog Ziya Ünlütürk oldu.
00:00 Aile Çatısı
03:30 Aşk evliliği mi mantık evliliği mi?
09:30 Eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar
21:00 Neden Anne-Baba gibi bir eş ararız?
32:00 Evleneceğimiz kişiyi nasıl seçeriz?
36:30 Değerler sistemimizi anlamanın yolu nedir?
41:00 Evlilik korkusuna neden olan etkenler
47:00 Evliliğe hazır olduğumuzu nasıl anlarız?