66. Bölüm | Evlenilecek Kişiyi Seçmek

Aşk evliliği mi mantık evliliği mi?

09 Şubat 2023 | 15:10
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Eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Neden anne-baba gibi bir eş ararız? Evleneceğimiz kişiyi nasıl seçeriz? Değerler sistemimizi anlamanın yolu nedir? Evlilik korkusuna neden olan etkenler nelerdir?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta " Eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar " konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Klinik Psikolog Klinik Psikolog Ziya Ünlütürk oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:30 Aşk evliliği mi mantık evliliği mi?

09:30 Eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar

21:00 Neden Anne-Baba gibi bir eş ararız?

32:00 Evleneceğimiz kişiyi nasıl seçeriz?

36:30 Değerler sistemimizi anlamanın yolu nedir?

41:00 Evlilik korkusuna neden olan etkenler

47:00 Evliliğe hazır olduğumuzu nasıl anlarız?

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