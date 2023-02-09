67. Bölüm | Çocuklarda Görülen Psikolojik Problemler

Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan çocuklarda görülen davranışlar nelerdir?

09 Şubat 2023 | 17:09
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Psikolojisi bozuk çocuğun belirtileri neler? Çocuklarda görülen davranış problemleri neler? Özgül öğrenme güçlüğü ne zaman fark edilir? Çocukların psikolojilerini etkileyen durumlar nelerdir?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta " Çocuklarda Görülen Psikolojik Problemler" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi oldu.

00:00 Aile çatısı

02:00 Çocuklarda görülen psikolojik problemler ve çözüm önerileri

04:00 Psikolojisi bozuk çocuğun belirtileri neler?

06:00 Çocuklarda görülen davranış problemleri neler?

08:00 Özgül öğrenme güçlüğü ne zaman fark edilir?

14:00 Çocukların psikolojilerini etkileyen durumlar

22:00 "Gece terörü" yaşayan çocuğa nasıl davranılmalı?

25:00 Çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu

27:00 Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan çocuklarda görülen davranışlar

29:30 Çocukluk çağı travmaları neler?

31:30 Çocukluk çağı travmaları uzun vadede hangi sıkıntılara yol açar?

35:30 Çocuklara ölüm nasıl anlatılmalıdır?

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