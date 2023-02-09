67. Bölüm | Çocuklarda Görülen Psikolojik Problemler

Psikolojisi bozuk çocuğun belirtileri neler? Çocuklarda görülen davranış problemleri neler? Özgül öğrenme güçlüğü ne zaman fark edilir? Çocukların psikolojilerini etkileyen durumlar nelerdir?
Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta " Çocuklarda Görülen Psikolojik Problemler" konuşuldu.
Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi oldu.
00:00 Aile çatısı
02:00 Çocuklarda görülen psikolojik problemler ve çözüm önerileri
04:00 Psikolojisi bozuk çocuğun belirtileri neler?
06:00 Çocuklarda görülen davranış problemleri neler?
08:00 Özgül öğrenme güçlüğü ne zaman fark edilir?
14:00 Çocukların psikolojilerini etkileyen durumlar
22:00 "Gece terörü" yaşayan çocuğa nasıl davranılmalı?
25:00 Çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu
27:00 Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan çocuklarda görülen davranışlar
29:30 Çocukluk çağı travmaları neler?
31:30 Çocukluk çağı travmaları uzun vadede hangi sıkıntılara yol açar?
35:30 Çocuklara ölüm nasıl anlatılmalıdır?