68. Bölüm | Aile Yaşantısında Sınırları Koruyabilmek

Çocuklara sınır koyarken dikkat etmemiz gereken hususlar neler?

Aile hayatında sınırlarımızı korumayı nasıl öğreniriz? Aile hayatında fertlerin kişisel sınırı nasıl olmalı? Eşler arasında sınırların aşılması aile hayatını nasıl etkiler? Çocuklarda sınır bilinci nasıl oluşur? Sınırların önemsenmediği bir ailede sınırlar korunabilir mi?

Vav TV'de Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, aile hayatında sınırları koruyabilmenin öneminden bahsetti. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Aile yaşantısında sınırları koruyabilmek

06:30 Aile hayatında sınırlarımızı korumayı nasıl öğreniriz?

13:00 Aile hayatında fertlerin kişisel sınırı nasıl olmalı?

24:00 Eşler arasında sınırların aşılması aile hayatını nasıl etkiler?

34:00 Kişisel sınırlarımızı neye göre belirsiz?

40:00 Çocuklarda sınır bilinci nasıl oluşur?

01:06:00 Aile hayatında çocuk, anne ve babasına sınır koyabilir mi?

01:11:00 Sınırların önemsenmediği bir ailede sınırlar korunabilir mi?

01:14:00 "Hayır" diyebilmeyi nasıl öğreniriz?

01:18:00 Çocuklara sınır koyarken dikkat etmemiz gereken hususlar neler?

01:21:00 Sınırları gözetmek sevgi ve değer gösterme ifadesi midir?

01:30:00 Çocuklara sınır koyarken dikkat etmemiz gereken hususlar neler?