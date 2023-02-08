70. Bölüm | Huzurlu Birliktelik: Evlilik

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Evlilik" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Vaize - Uzman Aile Danışmanı Sümeyra Güneşer oldu.
00:00 Aile Çatısı
02:00 Huzurlu birliktelik: Evlilik
05:00 Evliliğin insan tabiatındaki yeri
08:00 Evlilik duygusal bir ihtiyaç mı?
12:00 Evlenmenin dini hükmü nedir?
21:00 Bir Müslümanın evlenmeye bakış açısı nasıl olmalı?
25:00 Mutlu ve huzurlu bir evlilik için neler gereklidir?
32:00 Evlilik insanın hangi eksikliklerini tamamlar?
43:00 Evliliğin kadın ve erkek için nimetleri neler?