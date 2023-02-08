70. Bölüm | Huzurlu Birliktelik: Evlilik

Bir Müslümanın evlenmeye bakış açısı nasıl olmalı?

08 Şubat 2023 | 22:06
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Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Evlilik" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Vaize - Uzman Aile Danışmanı Sümeyra Güneşer oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Huzurlu birliktelik: Evlilik

05:00 Evliliğin insan tabiatındaki yeri

08:00 Evlilik duygusal bir ihtiyaç mı?

12:00 Evlenmenin dini hükmü nedir?

21:00 Bir Müslümanın evlenmeye bakış açısı nasıl olmalı?

25:00 Mutlu ve huzurlu bir evlilik için neler gereklidir?

32:00 Evlilik insanın hangi eksikliklerini tamamlar?

43:00 Evliliğin kadın ve erkek için nimetleri neler?

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