71. Bölüm | Çocuklara Değerler Eğitimi

Çocuklara Hz. Peygamberimizi (SAV) nasıl anlatmalıyız?

04 Ocak 2023 | 17:02
VİDEO DEVAM EDİYOR

Değer nedir? Ailevi değerlerimiz neler? Çocuklara değerler eğitimi nasıl verilmeli? Çocuklara Hz. Peygamberimizi (SAV) nasıl anlatmalıyız? Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Çocuklarda Değerler Eğitimi" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Eğitimci / Avukat İkbal Betül Armağan oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Değer nedir?

08:00 Ailevi değerlerimiz neler?

11:00 Değerler eğitimi nasıl verilmeli?

20:00 Çocuklara Hz. Peygamberimizi (SAV) nasıl anlatmalıyız?

35:00 Çocuklarda değerler eğitimi

49:00 Nezaket ve görgü kuralları ?

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