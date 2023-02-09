72. Bölüm | Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnsanları idealleştirirken yapılan hatalar nelerdir? Sosyo - kültürel farklılıklar evliliği nasıl etkiler? Ebeveynler eş seçimini nasıl etkiler? Evlilik sürecinde gerçekleri konuşmanın önemi nedir? Evliliğe karar vermek için ne kadar süre gereklidir?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Eş Seçiminde En Sık Yapılan Hatalar" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Dr. Mehmet Tekneci oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:30 Eş seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

07:00 Evliliğe hazırlıkta en önemli nokta "Kendimi Ne Kadar İyi Tanıyorum?"

12:30 İnsanları idealleştirirken yapılan hatalar

15:00 Dış çevreye yöneltilen davranışlarını gözlemleyerek birini tanıma

19:00 Eş seçiminde en sık yapılan hatalar

24:00 Sosyo - Kültürel farklılıklar evliliği nasıl etkiler?

26:30 Ebeveynler eş seçimini nasıl etkiler?

28:30 "Evlendikten sonra değişir" algısı ne kadar doğru?

39:00 Evlilik sürecinde gerçekleri konuşmanın önemi

43:00 Evliliğe karar vermek için ne kadar süre gereklidir?

46:30 Ebeveynler eş seçimini nasıl etkiler?