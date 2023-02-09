72. Bölüm | Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

"Evlendikten sonra değişir" algısı ne kadar doğru?

09 Şubat 2023 | 01:50
VİDEO DEVAM EDİYOR

İnsanları idealleştirirken yapılan hatalar nelerdir? Sosyo - kültürel farklılıklar evliliği nasıl etkiler? Ebeveynler eş seçimini nasıl etkiler? Evlilik sürecinde gerçekleri konuşmanın önemi nedir? Evliliğe karar vermek için ne kadar süre gereklidir?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Eş Seçiminde En Sık Yapılan Hatalar" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Dr. Mehmet Tekneci oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:30 Eş seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

07:00 Evliliğe hazırlıkta en önemli nokta "Kendimi Ne Kadar İyi Tanıyorum?"

12:30 İnsanları idealleştirirken yapılan hatalar

15:00 Dış çevreye yöneltilen davranışlarını gözlemleyerek birini tanıma

19:00 Eş seçiminde en sık yapılan hatalar

24:00 Sosyo - Kültürel farklılıklar evliliği nasıl etkiler?

26:30 Ebeveynler eş seçimini nasıl etkiler?

28:30 "Evlendikten sonra değişir" algısı ne kadar doğru?

39:00 Evlilik sürecinde gerçekleri konuşmanın önemi

43:00 Evliliğe karar vermek için ne kadar süre gereklidir?

46:30 Ebeveynler eş seçimini nasıl etkiler?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

18. Bölüm | Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü
18. Bölüm | Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü 09 Şubat 2023 | 01:45
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı
69. Bölüm | Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek 27 Aralık 2022 | 18:21
70. Bölüm | Huzurlu Birliktelik: Evlilik
70. Bölüm | Huzurlu Birliktelik: Evlilik 08 Şubat 2023 | 21:19
71. Bölüm | Eş Seçiminde Kıstaslar
71. Bölüm | Eş Seçiminde Kıstaslar 04 Ocak 2023 | 17:05
72. Bölüm | Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
72. Bölüm | Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler 09 Şubat 2023 | 01:50
73. Bölüm | Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler
73. Bölüm | Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler 09 Şubat 2023 | 01:50
74. Bölüm | Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları
74. Bölüm | Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları 25 Ocak 2023 | 08:42
75. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı
75. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı 31 Ocak 2023 | 18:42