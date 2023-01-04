73. Bölüm | Eş Seçimi

Eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Neden anne-baba gibi bir eş ararız? Evleneceğimiz kişiyi nasıl seçeriz? Değerler sistemimizi anlamanın yolu nedir? Evlilik korkusuna neden olan etkenler nelerdir?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailede Öz Değer Gelişimi" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Klinik Psikolog Klinik Psikolog Ziya Ünlütürk oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:30 Aşk evliliği mi mantık evliliği mi?

09:30 Eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar

21:00 Neden Anne-Baba gibi bir eş ararız?

32:00 Evleneceğimiz kişiyi nasıl seçeriz?

36:30 Değerler sistemimizi anlamanın yolu nedir?

41:00 Evlilik korkusuna neden olan etkenler

47:00 Evliliğe hazır olduğumuzu nasıl anlarız?