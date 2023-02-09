73. Bölüm | Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler

Nişanlılık döneminde dini nikah kıymak uygun mu?

09 Şubat 2023 | 01:48
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Evlilik öncesi konuşulması gerekenler nelerdir? Evlilik öncesi kararsızlık sendromu nasıl aşılır? Evlilik öncesi görüşme nasıl olmalı? Evlilik öncesi bilinmesi gerekenler nelerdir? Evlilik öncesi stresle nasıl baş edilir? Evlilik öncesi yapılması gerekenler nelerdir?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Evliliğe Hazırlık Dönemi İle İlgili Fıkhi Hükümler" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hacer Kontbay Yetkin oldu.

00:00 Aile Çatısı

01:30 Evlilik öncesi süreç ile ilgili fıkhi hükümler

03:00 İslam'ın aile kurumuna verdiği önem

06:00 İslam öncesi ve sonrası aile kurumu

19:00 İslamda aile kurumu ile ilgili dini hususlar

32:00 Evlilik niyeti ile görüşmede sınırlar nasıl olmalı?

38:00 İslam hukukuna göre nişanlılık

42:00 Nişanlılık döneminde dini nikah kıymak uygun mu?

50:00 Mehir ne zaman istenmeli?

52:00 Mehir olarak neler istenebilir?

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