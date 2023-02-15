76. Bölüm | Afet Sonrası Toplumu Bilinçlendirmenin Önemi

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Depremin toplumsal ve bireysel etkileri" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konuklarıUzman Sosyolog ve Aile Danışmanı Hatice Gökçe ve Uzman Klinik Psikolog Sümeyye Köten Güçlü oldu.
00:00 Aile Çatısı
10:00 Depremin toplumsal ve bireysel etkileri
13:45 Afetlerin toplumdaki yansımaları
30:00 Deprem sonrası psikolojik ilk yardım
37:00 Afet sonrası toplumu bilinçlendirmenin önemi
56:00 Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız?
01:02:00 Afet sonrası çocuklarla sağlıklı iletişim kurmak için neler yapılmalı?
01:16:00 Afet sonrası psikolojik desteğe ne zaman başlanmalı?
01:27:00 Deprem sonrasında dayanışma, kardeşlik ve beraberlik
01:43:00 Afet zamanlarında sosyal medya kullanımı
02:01:00 Koruyucu aile olabilmenin şartları nelerdir?
02:20:00 Depremlerin toplumsal dayanışma ve yardımlaşma etkileri