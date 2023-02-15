76. Bölüm | Afet Sonrası Toplumu Bilinçlendirmenin Önemi

Afet sonrası çocuklarla sağlıklı iletişim kurmak için neler yapılmalı?

15 Şubat 2023 | 13:48
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Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Depremin toplumsal ve bireysel etkileri" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konuklarıUzman Sosyolog ve Aile Danışmanı Hatice Gökçe ve Uzman Klinik Psikolog Sümeyye Köten Güçlü oldu.

00:00 Aile Çatısı

10:00 Depremin toplumsal ve bireysel etkileri

13:45 Afetlerin toplumdaki yansımaları

30:00 Deprem sonrası psikolojik ilk yardım

37:00 Afet sonrası toplumu bilinçlendirmenin önemi

56:00 Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız?

01:02:00 Afet sonrası çocuklarla sağlıklı iletişim kurmak için neler yapılmalı?

01:16:00 Afet sonrası psikolojik desteğe ne zaman başlanmalı?

01:27:00 Deprem sonrasında dayanışma, kardeşlik ve beraberlik

01:43:00 Afet zamanlarında sosyal medya kullanımı

02:01:00 Koruyucu aile olabilmenin şartları nelerdir?

02:20:00 Depremlerin toplumsal dayanışma ve yardımlaşma etkileri

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