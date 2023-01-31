77. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı

Evliliğin ilk yıllarını neden kritik olarak değerlendiriyoruz? Evliliğin ilk yıllarında en yaygın yapılan hatalar nelerdir? Evliliğin ilk yılı neden zordur? Yeni evli çiftlere aile büyüklerinin yaklaşımı nasıl olmalı?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Evliliğin İlk Yılları" konuşuldu.

Aile Çatısı'na bu hafta Vaiz - Aile Danışmanı Esra Yeniyol oldu.

00:00 Aile Çatısı

04:00 Evliliğin ilk yıllarını neden kritik olarak değerlendiriyoruz?

16:00 Evliliğin ilk yıllarında en yaygın yapılan hatalar nelerdir?

23:00 Sizce evliliğin ilk yılı neden zordur?

25:30 Evliliğin ilk yıllarında yaşadığınız zorluklar neler?

29:00 Evlilikte 5S kuralı nedir?

41:00 Evliliğin ilk yıllarında en yaygın yapılan hatalar neler?

45:00 Evlilikte 5S kuralı: Sevgi, saygı, sabır, sorumluluk, sadakat

49:30 Yeni evli çiftlere aile büyüklerinin yaklaşımı nasıl olmalı?