78. Bölüm | Ailede Sevgi

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Ailenin mayası: Sevgi" konuşuldu.
Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Eğitimci Henim Demirhan ve Uzman Klinik Psikolog Nuray Baştan Aydın oldu.
00:00 Ailenin mayası: Sevgi
06:31 Manevi gücün ailevi temeli: Sevgi
13:52 Karşılıksız bir sevgi mümkün mü?
23:31 İnsanın sevgiye olan ihtiyacı doğuştan mıdır?
27:25 Ailede sevgi iklimini yeşertebilmek
46:23 Ailede sevgi ihtiyacının karşılanmaması ne gibi sonuçlar doğurur?
1:01:27 Sevgi dilleri nelerdir?
1:07:26 İnsan kendinin ve karşısındakinin sevgi dilini nasıl anlar?
1:11:30 Sevginin birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri
1:19:58 Hz. Peygamber'de hoşgörü ve insan sevgisi
1:35:36 Ailede sağlıklı sevgi dili nasıl oluşur?
1:37:23 İnsanın sevgiye olan ihtiyacı doğuştan mıdır?