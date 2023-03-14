78. Bölüm | Ailede Sevgi

İnsan kendinin ve karşısındakinin sevgi dilini nasıl anlar?

15 Mart 2023 | 11:48
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Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Ailenin mayası: Sevgi" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Eğitimci Henim Demirhan ve Uzman Klinik Psikolog Nuray Baştan Aydın oldu.

00:00 Ailenin mayası: Sevgi

06:31 Manevi gücün ailevi temeli: Sevgi

13:52 Karşılıksız bir sevgi mümkün mü?

23:31 İnsanın sevgiye olan ihtiyacı doğuştan mıdır?

27:25 Ailede sevgi iklimini yeşertebilmek

46:23 Ailede sevgi ihtiyacının karşılanmaması ne gibi sonuçlar doğurur?

1:01:27 Sevgi dilleri nelerdir?

1:07:26 İnsan kendinin ve karşısındakinin sevgi dilini nasıl anlar?

1:11:30 Sevginin birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri

1:19:58 Hz. Peygamber'de hoşgörü ve insan sevgisi

1:35:36 Ailede sağlıklı sevgi dili nasıl oluşur?

1:37:23 İnsanın sevgiye olan ihtiyacı doğuştan mıdır?

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