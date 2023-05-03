78. Bölüm | Bayramların Aile İçin Önemi

Bayramların sosyal ve psikolojik etkileri nelerdir? Bayramların işlevi ve gündelik hayata etkisi nedir? Bayram geleneklerimizi çocuklara nasıl aktarabiliriz? Bayramı "bayram" yapan değerler nelerdir?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Bayramların Aile İçin Önemi" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Psikolog Serpil Yılman Kaya ve Uzman Aile Danışmanı Sümeyra Güneşer oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Bayramların aile için önemi

07:00 Bayramların sosyal ve psikolojik etkileri

10:00 Bayramların işlevi ve gündelik hayata etkisi

13:30 Bayramların insan ilişkilerine yansıması

18:00 Bayram geleneklerimizi çocuklara nasıl aktarabiliriz?

23:30 Geçmişten günümüze bayram

26:00 Bayramı "bayram" yapan değerler

34:00 Popüler kültür bayramları hangi konularda etkiliyor?

38:30 Bayramların işlevi ve gündelik hayata etkisi

43:00 Bayramların aileye kattığı değerler

52:30 Kurban ibadetinin manevi gelişimimiz üzerindeki etkisi

01:02:00 Kurban bayramını nasıl anlamalıyız?

01:10:00 Çocuklara 'Kurban' kavramı nasıl anlatılmalı?

01:18:00 Psikolojik ve dini açıdan "Kurban"

01:24:00 İbadetler insanın gelişimine nasıl katkı sağlar?

01:31:00 Çocuklara 'Hac' ibadeti nasıl anlatılmalı?