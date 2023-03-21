79. Bölüm | Ailede Ramazan Ruhunu Yaşamak

Çocuklarımızı oruç ibadetine alıştırmak için neler yapabiliriz?

22 Mart 2023 | 11:32
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Ruh sağlığı açısından oruç ibadetinin önemi nedir? Orucun psikolojik ve sosyolojik etkileri nelerdir? Oruçla ilgili kavramları çocuklara nasıl anlatmalıyız? Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Ailede Ramazan Ruhu" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Gelişim Psikoloğu Çağla Nur Ünal, Eğitimci Hayrunnisa İstekli ve Eğitimci Emine Tuğba Arslan Demirci oldu.

00:00 Aile Çatısı

04:00 Ailede Ramazan ruhunu yaşamak

16:00 Ruh sağlığı açısından oruç ibadetinin önemi

24:00 Ailede Ramazan iklimini yeşertebilmek

31:00 Orucun psikolojik ve sosyolojik etkileri

43:00 Orucun psikolojik ve sosyolojik etkileri

48:00 Orucun toplumsal faydaları neler?

01:01:00 Oruçla ilgili kavramları çocuklara nasıl anlatmalıyız?

01:05:00 Çocuklarımızı oruç ibadetine alıştırmak için neler yapabiliriz?

01:16:00 Oruç tutmak okul performansını etkiler mi?

01:22:00 Ailede Ramazan iklimini yeşertebilmek

01:26:00 Çocuklarımızı oruç ibadetine alıştırmak için neler yapabiliriz?

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