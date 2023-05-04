80. Bölüm | Ailenin Rahmet Kapısı

Merhamet duygusunu eyleme dönüştürürken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Merhamet öğrenilen bir değer midir? Merhamet duygusunu eyleme dönüştürürken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Merhamet duyabilmenin temelinde nasıl duygular var mıdır? Eşler arası iletişimde merhametli yaklaşım nasıl olmalı?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailenin Rahmet Kapısı: Merhamet" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Doç. Dr. Banu Gürer ve Aile Terapisti Dr. Nazlı Özburun konuk oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Ailenin rahmet kapısı: Merhamet

10:00 Merhamet öğrenilen bir değer midir?

18:00 Merhamet duygusunu eyleme dönüştürürken dikkat edilmesi gerekenler

28:00 Aileyi ve toplumu ayakta tutan bir değer olarak: Merhamet

37:00 Dini ve insani bir sorumluluğumuz: Merhamet

46:00 Merhamet duyabilmenin temelinde nasıl duygular var mıdır?

01:04:00 Merhametli bir çocuk nasıl yetişir?

01:09:00 Çocuklara şefkat ve merhamet değerlerini kazandırmak

01:19:00 Eşler arası iletişimde merhametli yaklaşım nasıl olmalı?

01:30:00 Toplumsal açıdan zor zamanlardan çıkmada merhametin önemi