81. Bölüm | Ailenin İtibarı: Saygı

Çocuklara "Saygı" bilincini nasıl kazandırabiliriz?

Çocuklara "Saygı" bilincini nasıl kazandırabiliriz? Çocuğa birey olduğu nasıl hissettirilir? Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Ailenin İtibarı : Saygı" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Sosyolog Meryem Çapun ve Klinik Psikolog Dr. Vahide Ulusoy Gökçek oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:00 Ailenin İtibarı: Saygı

18:00 İnsan saygı duymayı nasıl öğrenir?

27:00 Çocuklara "Saygı" bilincini nasıl kazandırabiliriz?

42:00 Öz saygı neden önemlidir?

47:00 Çocuğa birey olduğu nasıl hissettirilir?