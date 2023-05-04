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88. Bölüm | Ailede Sağlıklı Gen Aktarımı 04 Mayıs 2023 01:05
87. Bölüm | Ailede İstişare Kültürü 04 Mayıs 2023 04:05
86. Bölüm | Aile Büyükleriyle Sağlıklı İletişim 03 Mayıs 2023 03:05
85. Bölüm | Aile Yaşamının Kilit Parçaları 03 Mayıs 2023 03:05
84. Bölüm | Din Eğitiminde Ailenin Rolü 03 Mayıs 2023 03:05
83. Bölüm | Aile İçi İletişimde Sabır 03 Mayıs 2023 03:05
82. Bölüm | Ailede Sevgi 04 Mayıs 2023 02:05
81. Bölüm | Ailenin İtibarı: Saygı 04 Mayıs 2023 02:05
80. Bölüm | Ailenin Rahmet Kapısı 04 Mayıs 2023 02:05
79. Bölüm | Ailede Ramazan Ruhunu Yaşamak 24 Mart 2023 11:03
78. Bölüm | Bayramların Aile İçin Önemi 03 Mayıs 2023 03:05
77. Bölüm I Doğal Afetlerin Topluma Yansımaları 03 Mayıs 2023 03:05
76. Bölüm | Afet Sonrası Toplumu Bilinçlendirmenin Önemi 06 Mart 2023 02:03
75. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı 06 Mart 2023 02:03
74. Bölüm | Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları 06 Mart 2023 02:03
73. Bölüm | Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler 06 Mart 2023 02:03
72. Bölüm | Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler 06 Mart 2023 02:03
71. Bölüm | Eş Seçiminde Kıstaslar 06 Mart 2023 02:03
70. Bölüm | Huzurlu Birliktelik: Evlilik 06 Mart 2023 02:03
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı 06 Mart 2023 02:03
68. Bölüm | Çocuklara Değerler Eğitimi 06 Mart 2023 02:03
67. Bölüm | Çocuklarda Görülen Psikolojik Problemler 06 Mart 2023 02:03
66. Bölüm | Evlenilecek Kişiyi Seçmek 06 Mart 2023 02:03
65. Bölüm | Duygu Koçu Ebeveyn Olmak 06 Mart 2023 02:03
64. Bölüm | Evliliğe Giden Süreçte Stres ve Kaygı 06 Mart 2023 02:03
63. Bölüm | Bir Ailenin Duygusal Çeyizi 06 Mart 2023 02:03
62. Bölüm | Olgunlaşmamış Ebeveynle Büyümek 06 Mart 2023 02:03
61. Bölüm | Köken Ailenin Önemi 06 Mart 2023 02:03
60. Bölüm | Aile Birliğinin Korunması 06 Mart 2023 02:03
59. Bölüm | Tek Ebeveynli Aileler 06 Mart 2023 02:03
58. Bölüm | Aileler İçin Seyahat Terapi 06 Mart 2023 02:03
57. Bölüm | Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutun Önemi 06 Mart 2023 02:03
56. Bölüm | Göçün Aile Üzerindeki Etkisi 06 Mart 2023 02:03
55. Bölüm | Değişen Toplumsal Koşullarda Farklılaşan Aile Yapısı 06 Mart 2023 02:03
54. Bölüm | Ailede Biz Kültürü 06 Mart 2023 02:03
53. Bölüm | Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aile Tutumları 06 Mart 2023 02:03
52. Bölüm | Ev, Çocuk ve Eş Üçgeninde Kadın Psikolojisi 06 Mart 2023 02:03
51. Bölüm | Evlilik Öncesi Sorunlar ve Çözüm Yolları 06 Mart 2023 02:03
50. Bölüm | Evlilikte Uyum ve Anlaşmazlık 06 Mart 2023 02:03
49. Bölüm | Ailede Öz Değer Gelişimi 06 Mart 2023 02:03
48. Bölüm | Gelin, Damat ve Kayınvalide İlişkisi 06 Mart 2023 02:03
47. Bölüm | Affetme ve Aile Bağlarını Güçlendirmek 06 Mart 2023 02:03
46. Bölüm | Hayatın Anlamı ve Aile 06 Mart 2023 02:03
45. Bölüm | Bağımlılıktan Bağımsızlığa Ailenin Rolü 06 Mart 2023 02:03
44. Bölüm | Ailede Ramazan Ruhu 06 Mart 2023 02:03
43. Bölüm | Aile Sağlığında Aromaterapi ve Alternatif Yaklaşımlar 06 Mart 2023 02:03
42. Bölüm | Mutlu ve Uyumlu Bir Evliliğin Yolları 06 Mart 2023 02:03
41. Bölüm | Bağlanma ve Evlilik 06 Mart 2023 02:03
40. Bölüm | Toksik Ebeveyn Davranış Modelleri 06 Mart 2023 02:03
39. Bölüm | Boşanma Sürecinde Aile Desteği 06 Mart 2023 02:03
38. Bölüm | Ergenlikte Kimlik Bunalımı 06 Mart 2023 02:03
37. Bölüm | Her Yönüyle Psikolojik Travma 06 Mart 2023 02:03
36. Bölüm | Değişen Dünyada Aile Değerlerimiz 06 Mart 2023 02:03
35. Bölüm | Aile İçi İletişim ve Sorunlar 06 Mart 2023 02:03
34. Bölüm | Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi 06 Mart 2023 02:03
33. Bölüm | Duygusal Boşluğu Yemek Yeme İle Doldurma 06 Mart 2023 02:03
32. Bölüm | Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Büyütmek 06 Mart 2023 02:03
31. Bölüm | Doğum sonrası Ailenin Psikolojisi 03 Mart 2023 11:03
30. Bölüm | Ailede Babanın Rolü 03 Mart 2023 11:03
29. Bölüm | Çocuklarda Görülen Kaygı ve Korkular 03 Mart 2023 10:03
28. Bölüm | Yaşlılarla İletişim Kurma Yolları 03 Mart 2023 10:03
27. Bölüm | Gençlerle İletişim Kurma Yolları 03 Mart 2023 08:03
26. Bölüm I Dijital Çağda Ebeveyn Olmak 03 Mart 2023 10:03
25. Bölüm | Evlilik Öncesi Eğitim 06 Mart 2023 02:03
24. Bölüm | Okul Öncesi Eğitim 03 Mart 2023 10:03
23. Bölüm | Çocukların Psikolojik Sorunları 28 Şubat 2023 07:02
22. Bölüm | Doğa Dostu Çocuk Yetiştirmek 28 Şubat 2023 07:02
21. Bölüm | Bağırmayan Ebeveynlik 03 Mart 2023 10:03
20. Bölüm | Ailede Sevgi 28 Şubat 2023 07:02
19. Bölüm | Evlilikte Güven 28 Şubat 2023 07:02
18. Bölüm | Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü 28 Şubat 2023 07:02
17. Bölüm | Teknoloji Bağımlılığı 28 Şubat 2023 07:02
16. Bölüm | Okul Fobisi 28 Şubat 2023 07:02
15. Bölüm | Ailede Mutluluk Sanatı 28 Şubat 2023 07:02
14. Bölüm | Aile Danışmanlığı 28 Şubat 2023 07:02
13. Bölüm | Sağlıklı Beslenmek 28 Şubat 2023 07:02
12. Bölüm | Üniversite Tercihi 28 Şubat 2023 07:02
11. Bölüm | Normal Doğum ve Sezaryen Doğum 28 Şubat 2023 07:02
10. Bölüm | Eş Seçimi 28 Şubat 2023 07:02
9. Bölüm | Ailede Yas 28 Şubat 2023 07:02
8. Bölüm | Sınav Kaygısı 28 Şubat 2023 07:02
7. Bölüm | Çocuklarda Dikkat Eksikliği 03 Mart 2023 08:03
6. Bölüm | Kardeş Kıskançlığı ve Belirtileri 28 Şubat 2023 07:02
5. Bölüm | Çocuklarda Sık Görülen Hastalıklar 28 Şubat 2023 07:02
4. Bölüm | Aileyi Birbirine Bağlayan Miras 28 Şubat 2023 07:02
3. Bölüm | Sosyal Girişimcilik 28 Şubat 2023 07:02
2. Bölüm | Çocuklarda Din Eğitimi 28 Şubat 2023 07:02
1. Bölüm | Ailede Çocuk Eğitimi 03 Mart 2023 08:03

81. Bölüm | Ailenin İtibarı: Saygı

Çocuklara "Saygı" bilincini nasıl kazandırabiliriz?

Çocuklara "Saygı" bilincini nasıl kazandırabiliriz? Çocuğa birey olduğu nasıl hissettirilir? Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Ailenin İtibarı : Saygı" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Sosyolog Meryem Çapun ve Klinik Psikolog Dr. Vahide Ulusoy Gökçek oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:00 Ailenin İtibarı: Saygı

18:00 İnsan saygı duymayı nasıl öğrenir?

27:00 Çocuklara "Saygı" bilincini nasıl kazandırabiliriz?

42:00 Öz saygı neden önemlidir?

47:00 Çocuğa birey olduğu nasıl hissettirilir?

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