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81. Bölüm | Ailenin İtibarı: Saygı
Çocuklara "Saygı" bilincini nasıl kazandırabiliriz?
Çocuklara "Saygı" bilincini nasıl kazandırabiliriz? Çocuğa birey olduğu nasıl hissettirilir? Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Ailenin İtibarı : Saygı" konuşuldu.
Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Sosyolog Meryem Çapun ve Klinik Psikolog Dr. Vahide Ulusoy Gökçek oldu.
00:00 Aile Çatısı
03:00 Ailenin İtibarı: Saygı
18:00 İnsan saygı duymayı nasıl öğrenir?
27:00 Çocuklara "Saygı" bilincini nasıl kazandırabiliriz?
42:00 Öz saygı neden önemlidir?
47:00 Çocuğa birey olduğu nasıl hissettirilir?