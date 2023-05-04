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87. Bölüm | Ailede İstişare Kültürü
Çocuk yetiştirirken geniş aileyle yapılan istişarenin faydaları nelerdir?
İstişare ile müdahalenin farkı nedir? Aile bütünlüğünün korunması açısından istişarenin önemi nedir? Çocuk yetiştirirken geniş aileyle yapılan istişarenin faydaları nelerdir? İstişare kültürü daha çok çocuk yaşta mı öğrenilen bir davranıştır? Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "İstişare" konuşuldu.
Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Aile Danışmanı Zeynep Gökçen Arslan Adıgüzel ve DİB Başkanlık Vaizi Meryem Dalgıç oldu.
00:00 Kendini Bilmek
03:00 Olumlu bir sonuç için en güzel tedbir: İstişare
06:15 Ailede istişare kültürü
09:00 İstişare kimlerle yapılır?
12:50 İstişare ile müdahalenin farkı nedir?
26:00 Şura Suresi'nin Işığında istişarenin önemi
35:00 İslam'da istişarenin önemi
40:00 Aile bütünlüğünün korunması açısından istişarenin önemi
55:00 Ailede istişare kültürü
01:02:00 Çocuk yetiştirirken geniş aileyle yapılan istişarenin faydaları
01:05:00 Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) hayatında istişare örnekleri
01:13:00 Hz. Peygamberimizin istişareye verdiği ehemmiyet
01:21:00 İnsanı istişare etmekten alıkoyan sebepler nelerdir?
01:27:00 İstişare ile sağlıklı iletişim arasında nasıl bir bağ var?
01:30:00 Çocuk yetiştirirken geniş aileyle yapılan istişarenin faydaları
01:36:00 İstişare kültürü daha çok çocuk yaşta mı öğrenilen bir davranıştır?