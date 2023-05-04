87. Bölüm | Ailede İstişare Kültürü

Çocuk yetiştirirken geniş aileyle yapılan istişarenin faydaları nelerdir?

İstişare ile müdahalenin farkı nedir? Aile bütünlüğünün korunması açısından istişarenin önemi nedir? Çocuk yetiştirirken geniş aileyle yapılan istişarenin faydaları nelerdir? İstişare kültürü daha çok çocuk yaşta mı öğrenilen bir davranıştır? Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "İstişare" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Aile Danışmanı Zeynep Gökçen Arslan Adıgüzel ve DİB Başkanlık Vaizi Meryem Dalgıç oldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Olumlu bir sonuç için en güzel tedbir: İstişare

06:15 Ailede istişare kültürü

09:00 İstişare kimlerle yapılır?

12:50 İstişare ile müdahalenin farkı nedir?

26:00 Şura Suresi'nin Işığında istişarenin önemi

35:00 İslam'da istişarenin önemi

40:00 Aile bütünlüğünün korunması açısından istişarenin önemi

55:00 Ailede istişare kültürü

01:02:00 Çocuk yetiştirirken geniş aileyle yapılan istişarenin faydaları

01:05:00 Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) hayatında istişare örnekleri

01:13:00 Hz. Peygamberimizin istişareye verdiği ehemmiyet

01:21:00 İnsanı istişare etmekten alıkoyan sebepler nelerdir?

01:27:00 İstişare ile sağlıklı iletişim arasında nasıl bir bağ var?

01:30:00 Çocuk yetiştirirken geniş aileyle yapılan istişarenin faydaları

01:36:00 İstişare kültürü daha çok çocuk yaşta mı öğrenilen bir davranıştır?