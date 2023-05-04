88. Bölüm | Ailede Sağlıklı Gen Aktarımı

Göz ve saç rengi, boy ve diş sağlığı geni anneden mi yoksa babadan mı geçiyor?

Eş seçiminde genlerimizin bir işlevi var mı? Genler hayatımızın neresinde yer alıyor? Eş seçiminde genlerimiz bizi nasıl yönlendiriyor? Doğumdan itibaren aile genetiği nasıl işliyor? Göz ve saç rengi, boy ve diş sağlığı geni anneden mi yoksa babadan mı geçiyor? Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Ailede Sağlıklı Gen Aktarımı" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Genetik Uzmanı Büşra Kazan oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:00 Ailede sağlıklı gen aktarımı

08:00 Genler hayatımızın neresinde yer alıyor?

12:30 İnsan vücudunda kaç tane kromozom, DNA ve gen var?

16:00 Genler hayatımızın neresinde yer alıyor?

18:00 Eş seçiminde genlerimizin bir işlevi var mı?

23:00 Eş seçiminde genlerimiz bizi nasıl yönlendiriyor?

26:00 Doğumdan itibaren aile genetiği nasıl işliyor?

29:00 Genler çocuklara kimden geçiyor?

32:00 Doğumdan itibaren aile genetiği nasıl işliyor?

39:00 Anne ve babanın genleri çocukları nasıl etkiliyor?

46:00 Babanın genleri çocukları nasıl etkiliyor?

57:00 Anne ve babanın DNA'sı çocukları nasıl etkiliyor?

01:01:00 Göz ve saç rengi, boy ve diş sağlığı geni anneden mi yoksa babadan mı geçiyor?

01:04:00 Çocuklardaki konuşma bozukluğu genlerden mi kaynaklanıyor?

01:14:00 Genlerden daha etkili olan bir faktör: Epigenetik

01:21:00 Çocuklardaki bilişsel zekayı geliştirmek için neler yapılabilir?

01:24:00 Davranışlar genetik miras yoluyla mı oluşuyor?

01:33:00 Genetik miras kaderimiz mi yoksa seçim şansımız var mı?