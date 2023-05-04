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88. Bölüm | Ailede Sağlıklı Gen Aktarımı 04 Mayıs 2023 01:05
87. Bölüm | Ailede İstişare Kültürü 04 Mayıs 2023 04:05
86. Bölüm | Aile Büyükleriyle Sağlıklı İletişim 03 Mayıs 2023 03:05
85. Bölüm | Aile Yaşamının Kilit Parçaları 03 Mayıs 2023 03:05
84. Bölüm | Din Eğitiminde Ailenin Rolü 03 Mayıs 2023 03:05
83. Bölüm | Aile İçi İletişimde Sabır 03 Mayıs 2023 03:05
82. Bölüm | Ailede Sevgi 04 Mayıs 2023 02:05
81. Bölüm | Ailenin İtibarı: Saygı 04 Mayıs 2023 02:05
80. Bölüm | Ailenin Rahmet Kapısı 04 Mayıs 2023 02:05
79. Bölüm | Ailede Ramazan Ruhunu Yaşamak 24 Mart 2023 11:03
78. Bölüm | Bayramların Aile İçin Önemi 03 Mayıs 2023 03:05
77. Bölüm I Doğal Afetlerin Topluma Yansımaları 03 Mayıs 2023 03:05
76. Bölüm | Afet Sonrası Toplumu Bilinçlendirmenin Önemi 06 Mart 2023 02:03
75. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı 06 Mart 2023 02:03
74. Bölüm | Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları 06 Mart 2023 02:03
73. Bölüm | Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler 06 Mart 2023 02:03
72. Bölüm | Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler 06 Mart 2023 02:03
71. Bölüm | Eş Seçiminde Kıstaslar 06 Mart 2023 02:03
70. Bölüm | Huzurlu Birliktelik: Evlilik 06 Mart 2023 02:03
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı 06 Mart 2023 02:03
68. Bölüm | Çocuklara Değerler Eğitimi 06 Mart 2023 02:03
67. Bölüm | Çocuklarda Görülen Psikolojik Problemler 06 Mart 2023 02:03
66. Bölüm | Evlenilecek Kişiyi Seçmek 06 Mart 2023 02:03
65. Bölüm | Duygu Koçu Ebeveyn Olmak 06 Mart 2023 02:03
64. Bölüm | Evliliğe Giden Süreçte Stres ve Kaygı 06 Mart 2023 02:03
63. Bölüm | Bir Ailenin Duygusal Çeyizi 06 Mart 2023 02:03
62. Bölüm | Olgunlaşmamış Ebeveynle Büyümek 06 Mart 2023 02:03
61. Bölüm | Köken Ailenin Önemi 06 Mart 2023 02:03
60. Bölüm | Aile Birliğinin Korunması 06 Mart 2023 02:03
59. Bölüm | Tek Ebeveynli Aileler 06 Mart 2023 02:03
58. Bölüm | Aileler İçin Seyahat Terapi 06 Mart 2023 02:03
57. Bölüm | Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutun Önemi 06 Mart 2023 02:03
56. Bölüm | Göçün Aile Üzerindeki Etkisi 06 Mart 2023 02:03
55. Bölüm | Değişen Toplumsal Koşullarda Farklılaşan Aile Yapısı 06 Mart 2023 02:03
54. Bölüm | Ailede Biz Kültürü 06 Mart 2023 02:03
53. Bölüm | Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aile Tutumları 06 Mart 2023 02:03
52. Bölüm | Ev, Çocuk ve Eş Üçgeninde Kadın Psikolojisi 06 Mart 2023 02:03
51. Bölüm | Evlilik Öncesi Sorunlar ve Çözüm Yolları 06 Mart 2023 02:03
50. Bölüm | Evlilikte Uyum ve Anlaşmazlık 06 Mart 2023 02:03
49. Bölüm | Ailede Öz Değer Gelişimi 06 Mart 2023 02:03
48. Bölüm | Gelin, Damat ve Kayınvalide İlişkisi 06 Mart 2023 02:03
47. Bölüm | Affetme ve Aile Bağlarını Güçlendirmek 06 Mart 2023 02:03
46. Bölüm | Hayatın Anlamı ve Aile 06 Mart 2023 02:03
45. Bölüm | Bağımlılıktan Bağımsızlığa Ailenin Rolü 06 Mart 2023 02:03
44. Bölüm | Ailede Ramazan Ruhu 06 Mart 2023 02:03
43. Bölüm | Aile Sağlığında Aromaterapi ve Alternatif Yaklaşımlar 06 Mart 2023 02:03
42. Bölüm | Mutlu ve Uyumlu Bir Evliliğin Yolları 06 Mart 2023 02:03
41. Bölüm | Bağlanma ve Evlilik 06 Mart 2023 02:03
40. Bölüm | Toksik Ebeveyn Davranış Modelleri 06 Mart 2023 02:03
39. Bölüm | Boşanma Sürecinde Aile Desteği 06 Mart 2023 02:03
38. Bölüm | Ergenlikte Kimlik Bunalımı 06 Mart 2023 02:03
37. Bölüm | Her Yönüyle Psikolojik Travma 06 Mart 2023 02:03
36. Bölüm | Değişen Dünyada Aile Değerlerimiz 06 Mart 2023 02:03
35. Bölüm | Aile İçi İletişim ve Sorunlar 06 Mart 2023 02:03
34. Bölüm | Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi 06 Mart 2023 02:03
33. Bölüm | Duygusal Boşluğu Yemek Yeme İle Doldurma 06 Mart 2023 02:03
32. Bölüm | Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Büyütmek 06 Mart 2023 02:03
31. Bölüm | Doğum sonrası Ailenin Psikolojisi 03 Mart 2023 11:03
30. Bölüm | Ailede Babanın Rolü 03 Mart 2023 11:03
29. Bölüm | Çocuklarda Görülen Kaygı ve Korkular 03 Mart 2023 10:03
28. Bölüm | Yaşlılarla İletişim Kurma Yolları 03 Mart 2023 10:03
27. Bölüm | Gençlerle İletişim Kurma Yolları 03 Mart 2023 08:03
26. Bölüm I Dijital Çağda Ebeveyn Olmak 03 Mart 2023 10:03
25. Bölüm | Evlilik Öncesi Eğitim 06 Mart 2023 02:03
24. Bölüm | Okul Öncesi Eğitim 03 Mart 2023 10:03
23. Bölüm | Çocukların Psikolojik Sorunları 28 Şubat 2023 07:02
22. Bölüm | Doğa Dostu Çocuk Yetiştirmek 28 Şubat 2023 07:02
21. Bölüm | Bağırmayan Ebeveynlik 03 Mart 2023 10:03
20. Bölüm | Ailede Sevgi 28 Şubat 2023 07:02
19. Bölüm | Evlilikte Güven 28 Şubat 2023 07:02
18. Bölüm | Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü 28 Şubat 2023 07:02
17. Bölüm | Teknoloji Bağımlılığı 28 Şubat 2023 07:02
16. Bölüm | Okul Fobisi 28 Şubat 2023 07:02
15. Bölüm | Ailede Mutluluk Sanatı 28 Şubat 2023 07:02
14. Bölüm | Aile Danışmanlığı 28 Şubat 2023 07:02
13. Bölüm | Sağlıklı Beslenmek 28 Şubat 2023 07:02
12. Bölüm | Üniversite Tercihi 28 Şubat 2023 07:02
11. Bölüm | Normal Doğum ve Sezaryen Doğum 28 Şubat 2023 07:02
10. Bölüm | Eş Seçimi 28 Şubat 2023 07:02
9. Bölüm | Ailede Yas 28 Şubat 2023 07:02
8. Bölüm | Sınav Kaygısı 28 Şubat 2023 07:02
7. Bölüm | Çocuklarda Dikkat Eksikliği 03 Mart 2023 08:03
6. Bölüm | Kardeş Kıskançlığı ve Belirtileri 28 Şubat 2023 07:02
5. Bölüm | Çocuklarda Sık Görülen Hastalıklar 28 Şubat 2023 07:02
4. Bölüm | Aileyi Birbirine Bağlayan Miras 28 Şubat 2023 07:02
3. Bölüm | Sosyal Girişimcilik 28 Şubat 2023 07:02
2. Bölüm | Çocuklarda Din Eğitimi 28 Şubat 2023 07:02
1. Bölüm | Ailede Çocuk Eğitimi 03 Mart 2023 08:03

88. Bölüm | Ailede Sağlıklı Gen Aktarımı

Göz ve saç rengi, boy ve diş sağlığı geni anneden mi yoksa babadan mı geçiyor?

Eş seçiminde genlerimizin bir işlevi var mı? Genler hayatımızın neresinde yer alıyor? Eş seçiminde genlerimiz bizi nasıl yönlendiriyor? Doğumdan itibaren aile genetiği nasıl işliyor? Göz ve saç rengi, boy ve diş sağlığı geni anneden mi yoksa babadan mı geçiyor? Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Ailede Sağlıklı Gen Aktarımı" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Genetik Uzmanı Büşra Kazan oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:00 Ailede sağlıklı gen aktarımı

08:00 Genler hayatımızın neresinde yer alıyor?

12:30 İnsan vücudunda kaç tane kromozom, DNA ve gen var?

16:00 Genler hayatımızın neresinde yer alıyor?

18:00 Eş seçiminde genlerimizin bir işlevi var mı?

23:00 Eş seçiminde genlerimiz bizi nasıl yönlendiriyor?

26:00 Doğumdan itibaren aile genetiği nasıl işliyor?

29:00 Genler çocuklara kimden geçiyor?

32:00 Doğumdan itibaren aile genetiği nasıl işliyor?

39:00 Anne ve babanın genleri çocukları nasıl etkiliyor?

46:00 Babanın genleri çocukları nasıl etkiliyor?

57:00 Anne ve babanın DNA'sı çocukları nasıl etkiliyor?

01:01:00 Göz ve saç rengi, boy ve diş sağlığı geni anneden mi yoksa babadan mı geçiyor?

01:04:00 Çocuklardaki konuşma bozukluğu genlerden mi kaynaklanıyor?

01:14:00 Genlerden daha etkili olan bir faktör: Epigenetik

01:21:00 Çocuklardaki bilişsel zekayı geliştirmek için neler yapılabilir?

01:24:00 Davranışlar genetik miras yoluyla mı oluşuyor?

01:33:00 Genetik miras kaderimiz mi yoksa seçim şansımız var mı?

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