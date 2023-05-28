91. Bölüm | Aileyi Ayakta Tutan Değer: Adalet

Bu bölümde Aile ve Çift Terapisti Elif Erkan ve Doç. Dr. Fatma Yoğurtçu Baynal ile "Ailede Adaletin Önemi" konuşuldu.

Ailede adalet eğitimi nasıl olmalı? Adalet öğrenilen bir davranış mıdır? Aile içi hak ve adaletin önemi nedir? Adalet ve eşitlik arasındaki fark nedir? Ailedeki adaletsizlik çocuklara hangi duyguları hissettirir? Anne - baba çocuklar arasında niçin adaleti sağlamalı?

Aile Çatısı programına bu hafta Aile ve Çift Terapisti Elif Erkan ve Doç. Dr. Fatma Yoğurtçu Baynal konuk oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Aileyi ayakta tutan değer: Adalet

06:30 Kur'an-ı Kerim'e göre adaletin ölçüsü ve dayanağı nedir?

17:45 Ailede adalet eğitimi nasıl olmalı?

21:45 Adalet öğrenilen bir davranış mıdır?

24:50 Aile içi hak ve adaletin önemi

28:30 Adalet ve eşitlik arasındaki fark nedir?

31:00 Ailede adalet neden önemli?

38:00 Ailede adalet nasıl tesis edilmeli?

42:00 Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) adalet anlayışı

46:00 Ailedeki adaletsizlik çocuklara hangi duyguları hissettirir?

52:00 Eşler arası adalet anlayışı nasıl olmalıdır?

59:00 Adalet öğrenilen bir davranış mıdır?

01:11:00 Anne - baba çocuklar arasında niçin adaleti sağlamalı?

01:20:00 Ailedeki adaletsizlik çocuk